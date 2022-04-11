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18+
11.04.2022 в 09:30

Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Ранее компания анонсировала вхождение бизнесмена, купившего 9,2% её акций, в состав совета

Илон Маск

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск решил отказаться от места в совете директоров Twitter. Об этом сообщил генеральный директор компании Параг Агравал на своей странице в Twitter (заблокирован Роскомнадзором на территории России). Ранее Маск приобрёл 9,2% акций компании и стал самым крупным внешним акционером.

«Илон [Маск] решил не входить в наш совет директоров», — говорится в сообщении Агравала. Он также отметил, что в совете директоров много обсуждали присоединение Маска, в том числе с самим бизнесменом. Оценив все риски, компания была заинтересована и предложила ему занять это место, написал гендиректор Twitter.

5 апреля компания анонсировала вхождение Маска в совет директоров, которое должно было произойти 9 апреля, однако бизнесмен отказался стать членом совета директоров.

Несмотря на отказ, он поделился своими предложениями по развитию соцсети. Так, Маск предложил сделать из штаб-квартиры компании приют для бездомных, так как туда «никто всё равно не ходит», а также отключить рекламу и ввести специальную галочку верификации для обладателей платной подписки Twitter Blue.

Согласно данным, размещённым на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск владеет пакетом из 73,5 млн акций Twitter, который приобрёл 14 марта. Как сообщает CNBC, покупка могла обойтись предпринимателю более чем в $2,89 млрд.

Twitter Tesla Илон Маск SpaceX
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