Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+5
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.04.2022 в 06:10

Илон Маск предложил сделать приют из штаб-квартиры Twitter и другие изменения

Ранее он вошёл в совет директоров соцсети

Илон Маск, вошедший на прошлой неделе в совет директоров Twitter, предложил ввести ряд изменений. В частности, сделать из штаб-квартиры компании приют для бездомных, так как туда «никто все равно не ходит», а также отключить рекламу и ввести специальную галочку верификации для обладателей платной подписки Twitter Blue.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса компания разрешила сотрудникам всегда работать удаленно, если у них есть такая возможность, и не возвращаться в офисы даже после окончания эпидемии. В связи с этим Маск предложил отдать часть помещений под приют бездомным. Предложение о перепрофилировании штаб-квартиры уже одобрили тысячи пользователей, а также основатель Amazon Джефф Безос. По его словам, для этих целей можно выделить хотя бы часть помещений. К своему посту он прикрепил ссылку на статью об открытии приюта для бездомных в кампусе Amazon в Сиэтле.

Маск также предложил ввести специальную галочку верификации для обладателей платной подписки Twitter Blue. Подписка на Twitter должна отключать рекламу, а метка будет отличаться от той, которая присваивается аккаунтам публичных людей. Сейчас верификацию могут пройти владельцы учетных записей, которые «представляют собой предмет общественного интереса», им нужно подтвердить свою личность.

В конце марта Маск поделился идеей создать новую социальную сеть. По его словам, Twitter нарушает принцип свободы слова и подрывает демократию. Сам бизнесмен отказался блокировать материалы российских СМИ в сети Starlink, заявив, что он «абсолютно поддерживает свободу слова». Позднее он приобрёл 9,2% акций Twitter и вошёл в совет директоров компании.

Twitter Илон Маск
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.