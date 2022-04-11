Илон Маск предложил сделать приют из штаб-квартиры Twitter и другие изменения

Илон Маск, вошедший на прошлой неделе в совет директоров Twitter, предложил ввести ряд изменений. В частности, сделать из штаб-квартиры компании приют для бездомных, так как туда «никто все равно не ходит», а также отключить рекламу и ввести специальную галочку верификации для обладателей платной подписки Twitter Blue.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса компания разрешила сотрудникам всегда работать удаленно, если у них есть такая возможность, и не возвращаться в офисы даже после окончания эпидемии. В связи с этим Маск предложил отдать часть помещений под приют бездомным. Предложение о перепрофилировании штаб-квартиры уже одобрили тысячи пользователей, а также основатель Amazon Джефф Безос. По его словам, для этих целей можно выделить хотя бы часть помещений. К своему посту он прикрепил ссылку на статью об открытии приюта для бездомных в кампусе Amazon в Сиэтле.

Маск также предложил ввести специальную галочку верификации для обладателей платной подписки Twitter Blue. Подписка на Twitter должна отключать рекламу, а метка будет отличаться от той, которая присваивается аккаунтам публичных людей. Сейчас верификацию могут пройти владельцы учетных записей, которые «представляют собой предмет общественного интереса», им нужно подтвердить свою личность.



В конце марта Маск поделился идеей создать новую социальную сеть. По его словам, Twitter нарушает принцип свободы слова и подрывает демократию. Сам бизнесмен отказался блокировать материалы российских СМИ в сети Starlink, заявив, что он «абсолютно поддерживает свободу слова». Позднее он приобрёл 9,2% акций Twitter и вошёл в совет директоров компании.