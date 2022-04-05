Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter, говорится в документах, размещённых на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее бизнесмен сообщил о покупке 9,2% акций социальной сети.

Согласно данным SEC, Маск владеет пакетом из 73,5 млн акций Twitter, который приобрёл 14 марта. Как сообщает CNBC, покупка могла обойтись предпринимателю более чем в $2,89 млрд. Он стал самым крупным внешним акционером Twitter.

4 апреля на фоне новости о покупке акции Twitter выросли на 26%.

25 марта Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, придерживается ли, по их мнению, сервис принципов свободы слова. Более 70,4% заявили, что нет. До этого бизнесмен отказался блокировать материалы российских СМИ в сети Starlink, заявив, что он «абсолютно поддерживает свободу слова».