Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.03.2022 в 11:15

Илон Маск заговорил о создании собственной социальной сети

Ранее «открытую» соцсеть запустил Дональд Трамп

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. По его словам, пропаганда там будет минимальной, сообщают «РИА Новости».

Маск предположил это, отвечая на вопрос пользователя, нужна ли соцсеть, где главное внимание будет уделяться свободе слова и её соблюдению. «Я серьезно над этим думаю», — ответил ему предприниматель.

Затем Илон Маск запустил опрос среди своих подписчиков, нуждаются ли они в новой социальной сети.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп представил платформу Truth Social после того, как его аккаунты были заблокированы практически во всех соцсетях. В описании приложения в App Store следует, что она поощряет открытый и свободный диалог без дискриминации политической идеологии. За несколько часов после запуска к ней подключилось более 85 тыс. пользователей.

Илон Маск Соцсеть
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.