Илон Маск заговорил о создании собственной социальной сети

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. По его словам, пропаганда там будет минимальной, сообщают «РИА Новости».

Маск предположил это, отвечая на вопрос пользователя, нужна ли соцсеть, где главное внимание будет уделяться свободе слова и её соблюдению. «Я серьезно над этим думаю», — ответил ему предприниматель.

Затем Илон Маск запустил опрос среди своих подписчиков, нуждаются ли они в новой социальной сети.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп представил платформу Truth Social после того, как его аккаунты были заблокированы практически во всех соцсетях. В описании приложения в App Store следует, что она поощряет открытый и свободный диалог без дискриминации политической идеологии. За несколько часов после запуска к ней подключилось более 85 тыс. пользователей.