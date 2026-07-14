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14.07.2026 в 12:45

ИИ выдумывает неправильное описание почти каждого пятого фильма и сериала

Исследование показало, что без доступа к проверенным базам смешиваются сюжеты, актеры и жанры

Почти каждый пятый фильм или сериал может получать недостоверные данные при использовании необоснованных моделей искусственного интеллекта. К такому выводу пришла компания Gracenote, подразделение Nielsen, в исследовании «Plot Holes in AI: Why Ungrounded LLMs Can’t Fix Content Discovery».

Gracenote протестировала ответы ИИ-моделей для 2600 фильмов и сериалов на 13 рынках и обнаружила, что 506 проектов содержали полностью сфабрикованные метаданные. Речь идет о случаях, когда модели без доступа к проверенным базам данных выдумывали информацию о сюжете, актерах, жанрах и других характеристиках контента.

Качество ответов таких моделей оказалось низким: менее трети результатов были оценены как высококачественные, а доля ответов с нулевым, низким или средним качеством составила 77−91% в зависимости от рынка.

Наибольшие проблемы возникали с новыми фильмами и сериалами, а также с проектами, имеющими похожие названия — ИИ мог смешивать характеристики разных произведений. Исследование также показало, что риск ошибок выше для локального и неанглоязычного контента.

При этом зрители ожидают более умных инструментов поиска. Согласно данным Gracenote, 64% пользователей стриминговых сервисов уже знают, что хотят посмотреть, когда включают платформу, а 84% считают качество пользовательского опыта важным фактором при выборе сервиса. Еще 66% аудитории считают, что ИИ будет играть важную роль в развитии развлечений, если сможет предоставлять точные рекомендации.

Ранее сообщалось, что повторяющаяся реклама остается одной из главных причин раздражения пользователей стриминговых сервисов.

Юлия Топольская
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