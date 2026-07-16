70% российских компаний адаптируют контент под нейросети

Российские медиа и цифровые платформы все активнее внедряют Generative Engine Optimization (GEO) — подход к оптимизации контента для генеративных поисковых систем и нейросетей. Так, 74% специалистов уже используют или планируют применять такие инструменты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического центра Российской индустрии рекламы.

57% участников опроса назвали экспертность источника главным фактором, повышающим вероятность включения информации в ответы искусственного интеллекта. Имеют также значение практическая ценность, оригинальность и полнота материалов.

Эксперты отмечают, что с развитием генеративного поиска меняются принципы продвижения контента. Теперь важно не только занять высокие позиции в поисковой выдаче, но и сделать публикацию источником, на основе которого искусственный интеллект формирует ответы пользователям.

«Трафик остается важной метрикой, но уже не описывает весь пользовательский путь. Верхняя часть воронки постепенно смещается в ИИ, а первое знакомство с брендом все чаще происходит еще до перехода на сайт», — отметила управляющий директор по стратегии и продукту RW+Юлия Удовенко.

Участники рынка считают, что GEO не заменяет традиционную SEO-оптимизацию, а дополняет ее. При этом редакции и компании все больше внимания уделяют качеству контента и узнаваемости бренда.

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