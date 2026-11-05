ИИ, медиапотребление и новые вызовы рекламного рынка: что обсудят на юбилейном НРФ’10

С 10-го по 12 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» пройдет десятый Национальный рекламный форум (НРФ'10). Мероприятие объединит более 6 тыс. участников и 500 спикеров — руководителей технологических платформ, рекламных агентств, медиахолдингов, ретейлеров и компаний-рекламодателей. Об этом Sostav сообщили организаторы форума.
Представители крупнейших игроков рынка обсудят, как трансформация медиапотребления и развитие искусственного интеллекта (ИИ) влияют на рекламную индустрию, потребительское поведение и бизнес-модели. Основой для дискуссий станут результаты отраслевых исследований АКАР, АРИР, Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР), а также данные участников рынка.
10 ноября — День глобальных трендов
Форум откроют первый вице-президент АКАР и глава оргкомитета Недели рекламы и НРФ Валентин Смоляков и генеральный директор ГПМ РЕКЛАМА Екатерина Веселкова. В программу открытия НРФ'10 также включена церемония награждения коммуникационных проектов с социальным влиянием. Она станет одним из практических инструментов реализации Меморандума о сотрудничестве между индустриальными ассоциациями, деловыми объединениями и организаторами профессиональных фестивалей и конкурсов в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций.
Первая стратегическая дискуссия будет посвящена ключевым изменениям рекламного рынка. Среди тем — внедрение нейросетей в работу агентств, конкуренция брендов за рекомендации персональных ИИ-агентов и рост E-Retail Media. Участники также обсудят трансформацию медиапотребления на примере видеоконтента и роль смыслового содержания рекламы в привлечении внимания и формировании доверия аудитории.
Глобальные тренды обсудят руководители крупнейших компаний рекламного рынка:
- Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»;
- Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной Медиа Группы»;
- Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера»;
- Дмитрий Орченко, генеральный директор СберМаркетинг ;
- Марианна Максимовская, генеральный директор «VK Видео»;
- Наталья Дмитриева, генеральный директор «СберСеллера»;
- Алексей Штоколов, директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы»;
- Андрей Чуваев, генеральный директор группы АДВ ;
- Каролина Соколова, управляющий директор X5 Медиа.
Спикеры оценят потенциал актуальных рыночных тенденций и обсудят, какие из них способны оказать долгосрочное влияние на индустрию, а какие останутся временными явлениями.
11 ноября — День стратегических инициатив
Второй день форума будет посвящен стратегическим направлениям развития рекламной индустрии. Участники обсудят изменения рынка, перспективные источники роста бизнеса и факторы, которые формируют новые механизмы торговли.
В главной стратегической сессии «Двигатель торговли в эпоху глобальных вызовов» примут участие:
- Алексей Толстоган, генеральный директор Национального Рекламного Альянса (НРА);
- Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group;
- Михаил Шкляев, главный управляющий директор Okkam ;
- Мария Колосова, генеральный директор Group4Media ;
- Владимир Бабков, генеральный директор Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ;
- Ольга Алексеева, директор по развитию Kokoc Group;
- Александра Стрелкова, генеральный директор МТС Ads Premium Video;
- Урал Хусаинов, CEO «Т-Реклама»;
- Сергей Стамболцян, генеральный директор «ГПМ Проекты».
Участники сессии определят факторы, которые могут стать новыми источниками роста, и обсудят стратегические решения, необходимые компаниям для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
12 ноября — День диджитал-инструментов
Заключительный день форума будет посвящен цифровым инструментам. В программе — диалог с лидерами рынка о том, как индустрии цифровой рекламы адаптироваться к масштабным технологическим изменениям на фоне регуляторных ограничений, экономических вызовов и курса на технологический суверенитет.
Подробнее о деловой программе юбилейного НРФ можно узнать на сайте форума.