ИИ, медиапотребление и новые вызовы рекламного рынка: что обсудят на юбилейном НРФ’10

С 10-го по 12 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» пройдет десятый Национальный рекламный форум (НРФ'10). Мероприятие объединит более 6 тыс. участников и 500 спикеров — руководителей технологических платформ, рекламных агентств, медиахолдингов, ретейлеров и компаний-рекламодателей. Об этом Sostav сообщили организаторы форума.

Представители крупнейших игроков рынка обсудят, как трансформация медиапотребления и развитие искусственного интеллекта (ИИ) влияют на рекламную индустрию, потребительское поведение и бизнес-модели. Основой для дискуссий станут результаты отраслевых исследований АКАР, АРИР, Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР), а также данные участников рынка.

10 ноября — День глобальных трендов

Форум откроют первый вице-президент АКАР и глава оргкомитета Недели рекламы и НРФ Валентин Смоляков и генеральный директор ГПМ РЕКЛАМА Екатерина Веселкова. В программу открытия НРФ'10 также включена церемония награждения коммуникационных проектов с социальным влиянием. Она станет одним из практических инструментов реализации Меморандума о сотрудничестве между индустриальными ассоциациями, деловыми объединениями и организаторами профессиональных фестивалей и конкурсов в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций.

Первая стратегическая дискуссия будет посвящена ключевым изменениям рекламного рынка. Среди тем — внедрение нейросетей в работу агентств, конкуренция брендов за рекомендации персональных ИИ-агентов и рост E-Retail Media. Участники также обсудят трансформацию медиапотребления на примере видеоконтента и роль смыслового содержания рекламы в привлечении внимания и формировании доверия аудитории.

Глобальные тренды обсудят руководители крупнейших компаний рекламного рынка:

Александр Жаров , генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»;

, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»; Светлана Баланова , генеральный директор «Национальной Медиа Группы»;

, генеральный директор «Национальной Медиа Группы»; Владислав Крейнин , старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера»;

, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера»; Дмитрий Орченко , генеральный директор СберМаркетинг ;

, генеральный директор ; Марианна Максимовская , генеральный директор «VK Видео»;

, генеральный директор «VK Видео»; Наталья Дмитриева , генеральный директор «СберСеллера»;

, генеральный директор «СберСеллера»; Алексей Штоколов , директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы»;

, директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы»; Андрей Чуваев , генеральный директор группы АДВ ;

, генеральный директор группы ; Каролина Соколова, управляющий директор X5 Медиа .

Спикеры оценят потенциал актуальных рыночных тенденций и обсудят, какие из них способны оказать долгосрочное влияние на индустрию, а какие останутся временными явлениями.

11 ноября — День стратегических инициатив

Второй день форума будет посвящен стратегическим направлениям развития рекламной индустрии. Участники обсудят изменения рынка, перспективные источники роста бизнеса и факторы, которые формируют новые механизмы торговли.

В главной стратегической сессии «Двигатель торговли в эпоху глобальных вызовов» примут участие:

Алексей Толстоган , генеральный директор Национального Рекламного Альянса (НРА);

, генеральный директор Национального Рекламного Альянса (НРА); Дмитрий Дмитриев , CEO OMD OM Group;

, CEO OMD OM Group; Михаил Шкляев , главный управляющий директор Okkam ;

, главный управляющий директор ; Мария Колосова , генеральный директор Group4Media ;

, генеральный директор ; Владимир Бабков , генеральный директор Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ ;

, генеральный директор ; Ольга Алексеева , директор по развитию Kokoc Group;

, директор по развитию Kokoc Group; Александра Стрелкова , генеральный директор МТС Ads Premium Video;

, генеральный директор МТС Ads Premium Video; Урал Хусаинов , CEO «Т-Реклама»;

, CEO «Т-Реклама»; Сергей Стамболцян, генеральный директор «ГПМ Проекты».

Участники сессии определят факторы, которые могут стать новыми источниками роста, и обсудят стратегические решения, необходимые компаниям для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

12 ноября — День диджитал-инструментов

Заключительный день форума будет посвящен цифровым инструментам. В программе — диалог с лидерами рынка о том, как индустрии цифровой рекламы адаптироваться к масштабным технологическим изменениям на фоне регуляторных ограничений, экономических вызовов и курса на технологический суверенитет.

Подробнее о деловой программе юбилейного НРФ можно узнать на сайте форума.