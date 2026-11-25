Американский рынок микродрам продолжает привлекать аудиторию, однако рост обходится платформам все дороже. По данным исследования Sensor Tower, в ноябре месячная аудитория восьми крупнейших приложений категории увеличилась на 93% год к году. При этом 68% загрузок пришлось на платные каналы привлечения пользователей.

В исследовании учитывались приложения ReelShort, DramaBox, NetShort, GoodShort, PineDrama, DramaWave, StoryReel и VibeShort. Совокупное количество загрузок этих сервисов выросло на 35% год к году. Во втором квартале рекламные расходы приложений увеличились на 42% относительно первого, а в третьем — еще на 61% по сравнению со вторым.

Однако привлечение новых зрителей не сопровождается ростом доходов. Чистая выручка от покупок внутри приложений снижалась три квартала подряд: на 7% в первом квартале, на 33% во втором и на 28% в третьем год к году.

Одной из проблем рынка остается низкая лояльность аудитории. Средний показатель оттока пользователей приблизился к 60%. Наиболее высокая текучесть зафиксирована у PineDrama (66%), GoodShort (64%) и ReelShort (63%). Минимальный показатель среди участников исследования оказался у NetShort — 50%.

Показателен пример PineDrama, запущенного ByteDance в декабре 2025 года. В 2026 году 82% загрузок приложения обеспечили платные каналы привлечения, а отток пользователей достиг 66%.

При этом вовлеченность оставшейся аудитории растет. В среднем американские пользователи открывают приложения 13 раз в неделю и проводят в них 71 минуту — на 21% больше, чем годом ранее. В третьем квартале среднее ежедневное время использования достигло 20 минут.

С 2022 года восемь приложений суммарно получили 314 млн загрузок в США, а чистая выручка от покупок внутри них составила $2,1 млрд.

Sensor Tower отмечает, что снижение внутриигровых доходов может быть связано не только с сокращением потребительских расходов, но и с переходом пользователей на оплату через собственные сайты приложений. Поэтому падение выручки внутри приложений не обязательно означает такое же снижение общего дохода сервисов.

По оценке аналитиков, высокая зависимость от платного привлечения и значительный отток создают риски для дальнейшего развития рынка. Если рекламные бюджеты сократятся, приложениям будет сложнее поддерживать нынешние темпы роста аудитории.

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