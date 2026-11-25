Около 100 заявок из 32 регионов России поступило на второй этап конкурса «Совкомбанка» «Добро звучит громче». По итогам отбора гранты на общую сумму 6,6 млн руб. получит 31 СМИ — от областных газет до городских цифровых медиа и регионального телевидения.

Конкурс поддерживает редакции, которые освещают работу некоммерческих организаций, участвующих в проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». В центре внимания — помощь людям, деятельность благотворительных фондов и возможности участия в ней для читателей.

География победителей охватывает территории от Калининграда до Хабаровска. Среди них — региональные подразделения федеральных медиабрендов и самостоятельные местные издания. Такой состав позволяет поддержать социальную журналистику в редакциях разного масштаба — как с широкой региональной аудиторией, так и с фокусом на жизни отдельного города.

Антон Запольский, руководитель департамента по связям с общественностью «Совкомбанка»: Для банка поддержка социальной журналистики — это инвестиция в доверие, без которого благотворительность не может развиваться устойчиво. Читателю важно понимать, как работает фонд, на что направляется помощь и что она меняет в жизни людей. Ответить на эти вопросы убедительно может журналист, который проверяет факты, знает местный контекст и следит за судьбой героев. Наша задача — дать редакциям дополнительные ресурсы для такой работы. Мы поддерживаем не отдельный информационный повод, а профессиональный подход к освещению благотворительности.

Заявки оценивал независимый экспертный совет, в который входят представители общественного сектора, благотворительных организаций и сферы коммуникаций. При отборе учитывались профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и способность материала вовлекать аудиторию в благотворительность. Размер гранта зависит от посещаемости сайта СМИ и экспертной оценки публикаций.

Тарас Скулов, партнер, директор по стратегическому развитию Philin Philgood: Когда информационное пространство заполняют тексты, созданные нейросетями, особенно ценишь материалы, в которых слышен человеческий голос. В конкурсных работах чувствуется личное участие авторов: они понимают своих героев, внимательно относятся к теме и к тому, как ее воспримет читатель. Здесь недостаточно просто произвести больше контента. Важно осмыслить историю и найти точные слова. Было приятно видеть, что большинство участников выбрали именно этот путь. Надеюсь, в следующем этапе конкурс привлечет еще больше участников и сохранит эту планку качества.

Грантовая поддержка призвана помочь редакциям уделять больше внимания социальным темам, а некоммерческим организациям — сделать свою деятельность понятнее для широкой аудитории. Для местных СМИ это возможность глубже работать с историями людей и организаций, которые находятся рядом с их читателями.

«Добро звучит громче» — всероссийский конкурс микрогрантов «Совкомбанка» для региональных СМИ. Он создан для поддержки социальной журналистики и освещения деятельности НКО, участвующих в проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». Победителей определяет независимый экспертный совет.