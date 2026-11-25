Объем российского рекламного рынка по итогам января — сентября 2026 года достиг 720−725 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представил совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Эксперты связывают сохранение «относительно невысокой положительной динамики» с темпами роста экономики.

Наибольший прирост в процентном выражении показали сегменты рекламы в интернет-сервисах и Out of Home (OOH) — по 9%. Видеореклама увеличилась на 3%. При этом объем рекламы в издательском бизнесе сократился на 5%: подсегмент принт сократился на 14%, а цифровой подсегмент (digital) — на 4%. Объем аудиорекламы (в том числе радио) снизился на 4%.

По объему затрат лидирует реклама в интернет-сервисах: на нее пришлось 391,5−393,5 млрд руб. Объем видеорекламы составил 213−215 млрд руб., сегмента OOH — 85−86 млрд руб. Из них 72,6−73,4 млрд руб. обеспечила наружная реклама, показавшая рост на 9%.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель совета экспертов: Поскольку по итогам первого полугодия АКАР ранее не называла данные объема рынка, было решено сейчас дополнительно опубликовать оценку объемов рынка и за первый-второй кварталы 2026 года. Эксперты констатируют, что на данный момент в разных сегментах рекламной индустрии действуют разнонаправленные тренды — в одних из них динамика очень высокая (например, в подсегментах онлайн-видео и цифровой наружной рекламы), в других — динамика падения может составлять уже двузначные числа.

На издательский бизнес пришлось 15,4−15,6 млрд руб., в том числе 2−2,1 млрд руб. на принт и 13,4−13,5 млрд руб. на digital. Объем аудиорекламы составил 16,9−17,1 млрд руб., из которых 16,3−16,5 млрд руб. пришлось на радио.

В региональном сегменте ситуация оказалась сложнее: за девять месяцев 2026 года объем рекламного рынка без учета Москвы сократился на 3%, до примерно 90 млрд руб. Оценка охватывает пять сегментов: видео, аудио, издательский бизнес, наружную рекламу и интернет-сервисы.