ИИ экономит компаниям около 12 рабочих часов в неделю

Инструменты на основе ИИ-технологий могут освобождать компаниям более 12 рабочих часов в неделю. В частности, помогают экономить время на организации онлайн-встреч и поиске информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы «МТС Линк» и аналитической компания J`son & Partners Consulting.

Сотрудники и руководители, участвующие в трех и более онлайн-встречах в день тратят на их подготовку и организацию 14−16 часов в неделю. С ИИ-инструментами на это уходит всего около четырех часов. В итоге высвобождается 10−12 часов.

У офисных сотрудников и руководителей с количеством в одну-две встречи в день высвобождается благодаря ИИ шесть часов в неделю.

Кроме того, ИИ также уменьшает время на управление потоком сообщений в мессенджере. Так, создание кратких резюме с помощью ИИ ускоряет просмотр накопившихся сообщений до 7,5 минуты в день при обычных 25.

Экономический эффект от использования инструментов ИИ составляет 25−31 тыс. руб. в месяц на каждого сотрудника и 50−153 тыс. рублей в месяц на каждого руководителя. Эффект от использования ИИ сотрудниками с умеренным числом встреч в одну-две ежедневно эффект составляет 15 тыс. руб. в месяц на сотрудника и 30−75 тыс. руб. в месяц на руководителя.

Ранее сообщалось, что 88% российской молодежи активно использует технологии искусственного интеллекта, в повседневной жизни, в частности для учебы и работы.