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18+
01.07.2026 в 12:50

ИИ-бум ускорил рост числа миллиардеров

Их состояние обновило рекорды

Число миллиардеров в мире выросло на 13% и достигло рекордных 3302 человек. Основной причиной роста стал бурный подъем фондовых рынков, особенно акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование банка UBS.

На этом фоне среднее состояние миллиардеров увеличилось примерно на 25% за год. Экономисты UBS отмечают, что значительная часть богатства сверхсостоятельных людей связана с публичными компаниями, поэтому рост рынков напрямую увеличивает их капиталы. ИИ-бум стал ключевым фактором, подталкивающим индексы вверх и усиливающим концентрацию богатства у крупнейших акционеров.

Параллельно растет и число миллионеров: их в мире уже более 57,5 млн. Особенно заметный прирост зафиксирован в США, где сотни тысяч людей впервые получили статус миллионеров благодаря росту активов и относительно слабому доллару.

При этом усиливается неравенство: небольшая группа сверхбогатых людей контролирует все большую долю мирового богатства.

В списках богатейших по-прежнему лидирует Илон Маск, чье состояние оценивается в сотни миллиардов долларов и в отдельных рейтингах достигает около триллиона.

Юлия Топольская
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