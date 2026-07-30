«Игроник» против трендов: зачем рекламный холдинг открывает второй офис в Москве

Группа компаний «Игроник» открыла второй офис в Москве, заняв целый этаж в бизнес-центре Stone. Почему холдинг делает ставку на развитие офисной инфраструктуры, несмотря на тенденцию к сокращению офисных площадей на рекламном рынке, и какую роль это играет в развитии бизнеса, команда проекта рассказала Sostav.

На фоне оптимизации расходов и пересмотра офисных стратегий многими участниками рекламного рынка группа компаний «Игроник» открыла второй московский офис. Новая площадка расположилась в башне «С» бизнес-центра Stone, где заняла весь третий этаж — около 1 тыс. кв. м.

«Игроник» продолжает расширять физическое присутствие вслед за развитием бизнеса и команды: за последний год штат увеличился на четверть.

Лучшие решения, реализованные в головном офисе на ул. Лесной, использованы и здесь — технологичные переговорные, уютные кофе-поинты и кают-компания, стильный лаконичный декор. Интерьер выполнен в современном минималистичном стиле с использованием продуманной мебели и зонированием. Особое внимание уделено общественным пространствам. Просторная кают-компания спроектирована не только как место для перекуса — это пространство для неформального общения и встреч сотрудников. Уже сегодня она стала одной из точек притяжения в офисе, где команды собираются на кофе-брейки, обсуждают рабочие вопросы и проводят время вместе.

Переговорные получили имена известных писателей: «Братья Вайнеры», «Юрий Герман», «Рэй Брэдбери». Навигацию оформили пиктограммами в стиле морских сигнальных флагов — так указатели подразделений стали не только функциональными, но и запоминающимися.

Дополняют интерьер художественные фотографии, тщательно выстроенные в единую композицию. Они формируют спокойную визуальную среду, не перегружая пространство, но придавая ему индивидуальность.

Есть у нового офиса и собственный неофициальный символ — рыжий кот Кэш. Он быстро стал любимцем сотрудников: ему позволительно устроиться прямо на рабочем столе, переключать на себя внимание коллег во время встреч, а затем отдыхать в своем специально оборудованном уголке.

Ольга Уколова, заместитель CEO группы компаний «Игроник»: Для нас офис — среда, в которой рождаются идеи, принимаются решения и формируется корпоративная культура. У нас нет удаленного или гибридного формата — все сотрудники работают из офиса. Мы убеждены, что именно постоянное личное взаимодействие делает команду максимально продуктивной и позволяет обеспечивать тот уровень качества, которого ждут наши клиенты.

Открытие нового офиса стало закономерным этапом развития холдинга. Дополнительные метры позволяют не только создать комфортную среду для персонала, но и расширить пространство для кросс-функциональных проектов. В компании подчеркивают: новый офис — это инвестиция в команду и в будущее.

Больше фотографий нового офиса смотрите в Telegram-канале группы компаний «Игроник».

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