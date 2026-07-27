i.com потребовало с «ФармОушен Трейд» 4,5 млн рублей черед суд

ООО «Агентство Ай-Ком» (i.com) обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «ФармОушен Трейд» о взыскании 4,55 млн руб. задолженности по договору оказания рекламных услуг.

Требования связаны с разработкой, планированием и размещением рекламных кампаний в интернете. Сумма основного долга составляет 4,2 млн руб. и 326 тыс. руб. — неустойка.

«ФармОушен Трейд» входит в структуру группы PharmOcean, развивающей бренд «Доктор Море». Компания специализируется на продукции на основе морских компонентов.

Ранее агентство MGCom обратилось в суд с иском к сети клиник «Подружки» о взыскании более 12 млн руб. за рекламные услуги.