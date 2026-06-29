HUGO BOSS сохранил M+C Saatchi в статусе глобального PR-партнера

HUGO BOSS продлил сотрудничество с агентством M+C Saatchi Sport & Entertainment, которое сохранит статус глобального PR-партнера брендов BOSS и HUGO. В рамках нового долгосрочного соглашения агентство продолжит отвечать за разработку и реализацию международной коммуникационной стратегии компании.

M+C Saatchi Sport & Entertainment будет поддерживать глобальную команду HUGO BOSS на ключевых рынках, включая Великобританию, США, Германию, Австрию и Швейцарию (регион DACH). В задачи агентства войдут сопровождение запусков новых коллекций и рекламных кампаний, работа со СМИ, организация мероприятий, открытий магазинов, развитие спортивных партнерств и крупных редакционных проектов.

В компании отмечают, что сотрудничество должно усилить позиции брендов на пересечении моды, спорта, искусства и современной культуры. По словам старшего вице-президента по глобальному маркетингу HUGO BOSS Джеймса Фостера, агентство продемонстрировало глубокое понимание брендов, их аудитории и стратегии развития, а также обладает необходимой международной экспертизой для дальнейшего роста.

Для M+C Saatchi Sport & Entertainment контракт с HUGO BOSS станет одним из ключевых в премиальном fashion-сегменте. В агентстве подчеркнули, что их сильной стороной остается управление глобальными и локальными коммуникациями в рамках единой международной команды. Продление сотрудничества происходит на фоне активного расширения маркетинговых партнерств HUGO BOSS, среди которых — Australian Open, турнир BOSS Open, Laver Cup, команда Aston Martin Aramco Formula One, гонки Hahnenkamm Races и премия Art Basel Awards.

Ранее сообщалось, что WPP выиграло тендер на управление консолидированными маркетинговыми услугами бразильской компании Natura, отвечающими за рынки Латинской Америки. В периметр сделки вошли медиапланирование, креативные решения и производственные функции, включая работу с брендом Avon в регионе.