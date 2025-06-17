Hochland выкупит бренд сыра «Сиртаки» у ГК «Нева Милк»

Российская структура немецкого производителя сыра Hochland ООО «Хохланд Руссланд» может выкупить у ГК «Нева Милк» популярный бренд сыра «Сиртаки». Сейчас компания производит конкурирующий продукт — сыр «Фетакса». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Совладелец ГК «Нева Милк» Альберт Суфияров подтвердил факт переговоров, уточнив, что сейчас российская структура Hochland — единственный претендент на «Сиртаки». Он уточнил, что после продажи «Сиртаки» компания сосредоточится на других брендах. Кроме того, средства от продажи бренда пойдут на перезапуск производства в Курской области.

«Сиртаки» от ГК «Нева Милк» и «Фетакса» от Hochland входят в тройку наиболее востребованных в категории рассольного сыра. С апреля 2024 по март 2025 года, по данным NTech, они сформировали соответственно 8% и 6,5% денежных продаж в категории.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает стоимость бренда «Сиртаки» в 350−400 млн руб. По мнению экспертов, покупка сильного российского бренда может позволить Hochland снизить давление на материнскую компанию.

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