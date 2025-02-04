Глава «Черноголовки» купил производителя спортивного питания Cybermass

Структуры гендиректора ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова выкупили бизнес ООО «Беркана» по производству спортивного питания под брендом Cybermass. Линейка включает в себя разные типы белковых продуктов, добавок и витаминов, сообщает «Коммерсант».

Это не первый актив предпринимателя в сфере спортивного питания. Два года назад он выкупил производителя «Прайм-Крафт». Кроме того, под его контролем — «Вижн Чейн», «Мэджик Сториз» и «Плантаго».

В FitnessData отмечают, что Cybermass входит в топ-15 производителей спортивного питания, но его рыночная доля менее 7%. В компании оценивают рост продаж витаминов производителей спортивного питания за прошлый год в 30−35%.

Эксперты связывают рост со сложностями с поставками в Россию зарубежной продукции, в частности из-за ухода iHerb. Высокая маржинальность бизнеса, в свою очередь, привлекает все больше инвесторов. Участники рынка оценивают 100% долей в «Беркане» в 250−300 млн руб.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают введение контроля за рынком биодобавок и спортивного питания, в частности, необходимость усиления требований в части техрегулирования в отношении БАД. Ряд мер по регулированию рынка БАД в России уже принят. Так, с 1 сентября 2023 года введена их обязательная маркировка.