«Группа Лента» сообщила о кадровых перестановках в высшем руководстве сети «Улыбка радуги»

«Группа Лента» объявила о назначении Максима Онищенко на должность генерального директора розничной сети «Улыбка радуги». Он приступил к обязанностям 16 марта 2026 года и будет напрямую подчиняться генеральному директору «Группы Лента» Владимиру Сорокину.

До прихода в компанию Максим Онищенко с 2022 года занимал пост генерального директора дискаунтера «Рубль» розничной сети «Табрис». Его профессиональный опыт превышает 20 лет и включает руководящие позиции в FMCG-компаниях и розничных сетях.

В 2003 году Максим Онищенко с отличием окончил Российский химико-технологический университет имени Менделеева по специальности «Автоматизация систем обработки информации и управления».

Алексей Баулин, ранее возглавлявший сеть «Улыбка радуги», принял решение покинуть компанию.