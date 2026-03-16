16.03.2026 в 16:51

«Группа Лента» сообщила о кадровых перестановках в высшем руководстве сети «Улыбка радуги»

Алексей Баулин покидает компанию

1

«Группа Лента» объявила о назначении Максима Онищенко на должность генерального директора розничной сети «Улыбка радуги». Он приступил к обязанностям 16 марта 2026 года и будет напрямую подчиняться генеральному директору «Группы Лента» Владимиру Сорокину.

До прихода в компанию Максим Онищенко с 2022 года занимал пост генерального директора дискаунтера «Рубль» розничной сети «Табрис». Его профессиональный опыт превышает 20 лет и включает руководящие позиции в FMCG-компаниях и розничных сетях.

В 2003 году Максим Онищенко с отличием окончил Российский химико-технологический университет имени Менделеева по специальности «Автоматизация систем обработки информации и управления».

Алексей Баулин, ранее возглавлявший сеть «Улыбка радуги», принял решение покинуть компанию.

Владимир Сорокин, генеральный директор «Группы Лента»:

От имени Совета директоров и руководства группы я рад приветствовать Максима в нашей команде. Уверен, что его богатый опыт в управлении коммерческой деятельностью в розничной торговле позволит «Улыбке радуги» продолжить работу над созданием чемпионского предложения и усилить позиции на рынке. Я признателен Алексею Баулину за вклад в развитие торговой сети, он создал большой задел для будущего роста. Я уверен, что изменения в управленческой команде позволят нам достичь стратегических целей и оставаться приверженными нашей миссии.

Назначения Кадры кадровые назначения топ-менеджмент «Группа Лента»
