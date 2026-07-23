«Госуслуги» получат функции социальных сетей

В правительстве обсуждают стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года, которая предполагает его трансформацию в универсальную цифровую платформу. Помимо получения государственных услуг, пользователи смогут общаться, пользоваться повседневыми сервисами и участвовать в различных цифровых активностях. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщили изданию два источника, участвующих в подготовке документа, одним из ключевых направлений стратегии является создание на портале социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества.

Кроме того, в экосистему «Госуслуг» может войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи получат возможность создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, а также получать персональные рекомендации.

Концепция также предусматривает внедрение элементов геймификации. В частности, рассматривается система достижений с бонусами и подарками от партнеров платформы за активность пользователей.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего развитие «Госуслуг», подтвердили, что ключевым направлением развития остается создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. Там отметили, что благодаря обязательной верификации пользователей портал обладает преимуществом для безопасного взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов.

По информации источника «Известий», стратегия рассчитана до 2035 года, однако первые изменения в функциональности портала могут начать внедрять уже в ближайшие несколько лет. Документ пока находится на стадии обсуждения.