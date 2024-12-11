Государство выделит государственным СМИ почти 140 млрд рублей

Государство выделит в 2025 году на деятельность государственных СМИ 139,6 млрд руб. Это почти на 45 млрд руб. больше, чем предусматривал предыдущий вариант бюджета. Субсидию разделят ВГТРК, «Первый канал», «Россия сегодня», ИТАР-ТАСС и другие теле- и радиокомпании, сообщает «Коммерсант».

Так, ВГТРК получит 22,4 млрд руб., «Первый канал» — 6 млрд руб., МИА «Россия сегодня» — 10,9 млрд руб., ФГУП ИТАР-ТАСС — 4,8 млрд руб. Кроме того, впервые будет профинансирована деятельность телерадиовещательной компании «Русский мир», предоставляющей услуги в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне.

Согласно документу, устанавливающему размеры ассигнований, в 2026 году — выплаты СМИ составят 97,7 млрд руб., в 2027-м — 98,5 млрд руб.

Параллельно государство также субсидирует распространение сигнала вещателей первого мультиплекса («Первый», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», ОТР, «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ») в пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Так, телеканалы в нынешнем году получили на это компенсацию расходов в размере 1,4 млрд руб. В следующем году запланированы субсидии в размере 1,5 млрд руб.

Участники рынка отмечают, что увеличение бюджетных расходов на финансирование СМИ связано, в частности, с инфляцией и удорожанием услуг связи. Так, ранее сообщалось, что тарифы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на распространение телеканалов и радиостанций могут вырасти на 9%.