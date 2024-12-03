РТРС подняла цены на теле- и радиовещание на 9%

Тарифы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) на распространение телеканалов и радиостанций могут вырасти на 9% в 2025 году. Соответствующий проект приказа подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает «Коммерсант».

В пояснительной записке отмечается, что соответствующее предложение подготовлено службой в ответ на обращение от РТРС, которой начисляют выплаты. В ФАС уточнили, что «изменение тарифов будет соотносимо с операционными расходами РТРС и позволит направить средства на развитие сетей и связи».

Участники рынка объясняют повышение тарифов инфляцией: затраты крупнейших каналов на связь составляют около 3−5 млрд руб. в год. Текущее повышение тарифов они связывают исключительно с инфляцией,

Ранее сообщалось, что базовые цены на размещение рекламы на федеральном ТВ в 2025 году поднимутся на 40−58% в зависимости от телеканала. Цены федеральных и московских размещений радиорекламы в текущем году выросли в среднем на 10−15%. Радиостанции отмечают рост тарифов, связанный со стабильно высоким спросом рекламодателей.