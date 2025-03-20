Госдуму попросили разрешить людям без профильного высшего образования работать психологами

В России предложили разрешить психологам с непрофильным высшим образованием и дополнительным профессиональным образованием по программам переподготовки подтверждать квалификацию и вести практику бессрочно. С такой инициативой выступили профильные ассоциации, образовательные учреждения и компании, обучающие психологии или предоставляющие клиентам профессиональные психологические услуги. Об этом пишут «Ведомости».

Участники рынка просят Госдуму скорректировать законопроект о регулировании психологической деятельности, внесенный в нижнюю палату парламента в феврале.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая является автором проекта закона, пообещала рассмотреть обращение игроков рынка.

В законопроекте говорится, что психологи для ведения частной практики должны иметь высшее профильное образование и соответствующий трудовой стаж не меньше трех лет. Если документ будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением ряда пунктов.

С 1 марта 2026 года по 31 декабря 2029-го психологи с высшим непрофильным образованием или дополнительным профессиональным образованием по профильным программам переподготовки смогут продолжить практику. С 1 января 2030 года станет обязательным пункт о трехлетнем стаже для психологов.

Участники рынка предлагают доработать процедуру подтверждения квалификации: формат экзамена в специализированных центрах предполагает стандартизацию и вряд ли «сможет объять разнообразие подходов современной психологии».

В числе других предложений — исключить из законопроекта пункт об обязательном трехлетнем трудовом стаже для психологов, имеющих частную практику, или разрешить вести практику тем, кто в течение трех лет работает по своему профилю в качестве самозанятых и ИП.

Ранее сообщалось, что спрос на услуги психологов в России достиг максимума за 15 лет. Чаще к специалистам обращаются женщины, молодые люди и активные онлайн-пользователи.