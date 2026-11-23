Lab Industries, бывшее российское подразделение Henkel, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «Рекитт Бензикер» на 427,6 млн руб. Компания требует компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «Ласка», сообщает «Коммерсант».

Претензии связаны с оформлением геля для стирки Woolite, упаковка которого, по мнению истца, сходна до степени смешения с дизайном продукции «Ласка». Летом 2026 года Федеральная антимонопольная служба признала действия «Рекитт Бензикер» недобросовестной конкуренцией.

В ГК «Арнест», которая в ноябре 2026 года приобрела российские активы Reckitt, сообщили изданию, что бренд Woolite не вошел в сделку и выпускать продукцию под ним компания не планирует. При этом в «Арнесте» не признают требования истца и намерены оспаривать их в суде.

По словам юристов, решение ФАС не означает автоматического удовлетворения иска: суду предстоит самостоятельно установить факт нарушения и оценить обоснованность компенсации. В качестве возможных вариантов исхода эксперты называют частичное удовлетворение требований или мировое соглашение.

Напомним, Lab Industries отделилась от Henkel в январе 2023 года. Компания выпускает продукцию под брендами «Ласка», «Персил», «Момент», Syoss, Gliss Kur и Schauma. ГК «Арнест» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса Reckitt 13 ноября 2026 года. Компании перешел завод бытовой химии в Подмосковье, однако права на международные бренды в сделку не вошли.