В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности психологов

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, устанавливающий правовые основы работы психологов в России. Документ призван систематизировать деятельность специалистов, ввести квалификационные требования и определить основные нормы профессиональной этики. Проект законодательной инициативы опубликован в думской электронной базе 20 февраля.

Согласно проекту, заниматься психологической деятельностью смогут лишь граждане с профильным высшим образованием либо с непрофильным высшим, но прошедшие специальную переподготовку. Также документ обяжет психологов регулярно повышать квалификацию, а лица с определенными ограничениями — например, судимостью или зависимостью от психоактивных веществ — вовсе не смогут работать в этой сфере.

Кроме того, законопроект закрепляет обязанность специалистов соблюдать психологическую тайну, уважать права пациентов и руководствоваться в профессиональной деятельности традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.