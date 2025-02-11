Cпрос на услуги психологов в России достиг максимума за 15 лет

В конце 2024 года индекс потребности в психологической помощи в России составил 30 пунктов из 100 возможных. Это в 1,3 раза больше, чем в 2022 году (тогда индекс был равен 23), и максимум с 2009 года (показатель составлял 32). Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Снижение индекса с 2009 до 2020 года связано с адаптацией россиян к изменениям в социально-экономической ситуации после кризисов 2008 и 2014 годов. В 2020 и 2022 годах, когда Россия переживала локдаун и начало спецоперации, индекс оказался на особенно низком уровне. Произошло когнитивное замирание, люди пытались самостоятельно справиться с ситуацией.

Авторы исследования объясняют рост индекса в 2024 году возвращением россиян к нормальному состоянию после пережитых кризисов, адаптацией к новым реалиям, накопленному запросу на психологическую помощь. Кроме того, становится нормой открыто говорить о психологических потребностях и обращаться к специалистам.

Среди зумеров и младших миллениалов более высокий индекс потребности в психологической помощи (39−49 пунктов), среди представителей поколения застоя и оттепели — более низкий (24−25). Также индекс выше у женщин (38 пунктов), чем у мужчин (22).

Россияне, которые обращались к психологам или психотерапевтам, имеют более высокий индекс потребности в психологической помощи (47−51 пункт) по сравнению с общим уровнем среди всех респондентов (30 пунктов).

У 13% опрошенных россиян есть опыт обращения за профессиональной психологической помощью (9% решили свою проблему, 4% нет). Чаще к психологам ходят женщины (18% против 8% мужчин), зумеры и миллениалы (16−20%), активные интернет-пользователи (17%).

Главными источниками психологической поддержки для россиян являются семья (51% в случае возникновения проблем обращается за советом или помощью к родственникам) и друзья (22%). 29% интервьюируемых не нуждаются в участии со стороны, они сами ищут выход из сложных ситуаций.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года россияне потратили на походы к психологам свыше 3 млрд руб. Часовая сессия со специалистом обходится в 3,4 тыс. руб.