Госдума поддержала реформу «Почты России»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации «Почты России». Документ направлен на расширение перечня услуг компании, развитие цифровых сервисов и оптимизацию затрат, сообщают «Ведомости».

Одним из ключевых нововведений станет создание цифровых почтовых ящиков для граждан и бизнеса, через которые можно будет получать юридически значимые документы. «Почта России» получит исключительное право на доставку электронных заказных писем через портал «Госуслуги».

Законопроект также предусматривает перевод части платежных документов в электронный формат, расширение перечня государственных услуг в почтовых отделениях и возможность привлекать сторонние организации к обработке и доставке корреспонденции.

Отдельный блок касается рекламного рынка. «Почта России» получит право размещать рекламу на бумажных платежных документах, которые продолжат получать пенсионеры, льготники и граждане без доступа к цифровым сервисам. Кроме того, компании предоставят монопольное право на продажу почтовых марок.

Вместе с тем законопроект вызвал критику со стороны профильных комитетов Госдумы. Депутаты опасаются, что отдельные нормы усилят монопольное положение «Почты России», могут вытеснить с рынка более 200 альтернативных операторов почтовой связи и создать для компании необоснованные преимущества на рекламном рынке. Эти замечания планируется рассмотреть ко второму чтению документа.

Напомним, необходимость реформы объясняется ухудшением финансового положения оператора: с 2022 года объем трансграничных отправлений через «Почту» сократился вдвое, а конкуренция со стороны маркетплейсов резко усилилась. Сегодня в России работает около 300 тыс. пунктов выдачи заказов против 30 тыс. в 2020 году.