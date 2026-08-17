Nestlé может попасть под временное управление в России

Компания «КС Логистика» обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением ввести временное управление в пяти российских структурах Nestlé. Речь идет о «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Инициаторы объясняют предложение отсутствием планов Nestlé по расширению производства и прекращением экспорта продукции, выпускаемой в России. В российском офисе компании заявили, что не получали запросов от государственных органов и продолжают работу: фабрики функционируют, а обязательства перед партнерами выполняются.

Возможное временное управление не означает автоматической смены собственника, однако на практике такая мера уже становилась промежуточным этапом перед продажей или передачей активов российским инвесторам. Сейчас обращение изучается, а правительство планирует подготовить позицию по нему до конца года.

Стоимость российского бизнеса Nestlé с учетом действующего портфеля брендов в «Infoline-Аналитике» оценивают с текущим портфелем брендов в 120−125 млрд руб. При этом итоговая цена будет зависеть в том числе от того, какие права на международные бренды Nestlé останутся у российского бизнеса.

Nestlé работает в России с 1994 года. После 2022 года компания приостановила инвестиционную программу, отказалась от рекламы и части брендов, сосредоточившись на продукции первой необходимости. Сейчас у нее шесть производственных площадок, где выпускаются кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для животных. Nestlé остается самым дорогим брендом продуктов питания в мире.