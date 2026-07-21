Госдума обязала банки уведомлять заемщиков о выдаче кредитов через «Госуслуги»

Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации направлять гражданам через портал «Госуслуги» уведомления о подписании с ними договора потребительского кредита или займа, а также о возможности отказа от него. Запись об этом появилась в думской электронной базе.

Согласно документу, после подписания индивидуальных условий кредитор должен передать в квалифицированное бюро кредитных историй (КБКИ) сведения о факте заключения договора, размере процентной ставки, сумме кредита или лимите, а также сроке его возврата. Бюро, в свою очередь, обязано направить уведомление в личный кабинет заемщика на «Госуслугах» не позднее 15 минут после получения информации.

Если сумма кредита или лимит кредитования превышают 50 тыс. рублей, уведомление также будет содержать информацию о праве отказаться от получения кредита и контакты кредитора для оформления такого отказа. Эта норма синхронизирована с действующим законодательством о противодействии кредитному мошенничеству.

Закон также предусматривает, что процентная ставка будет включаться в кредитную историю заемщика, однако останется недоступной для других участников рынка. При этом кредиторы должны заключить договор с одним из квалифицированных бюро кредитных историй, а взимать плату с заемщиков за отправку уведомлений запрещено.

КБКИ должны обеспечить интеграцию своих информационных систем с «Госуслугами» и системой межведомственного электронного взаимодействия до 1 июня 2027 года. Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года.