Госдума готовится принять доработанный пакет мер «Антифрод 2.0»

9 июня Госдума может принять сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, известный как «Антифрод 2.0». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к разработке документа. Второй пакет мер прошел первое чтение в феврале 2026 года.

Ко второму чтению авторы существенно переработали законопроект, отказавшись от ряда ранее обсуждавшихся инициатив. Из документа исключены требования о регистрации пользователей на значимых интернет-ресурсах исключительно через российские электронные почтовые сервисы, а также норма о подтверждении финансовых операций через мессенджер «Макс» вместо СМС-сообщений.

Кроме того, в обновленной редакции отсутствуют положения о регулировании сим-боксов и виртуальных телефонных станций, обязательной привязке банковских счетов к ИНН и новых правилах восстановления доступа к учетным записям на портале «Госуслуги». Не вошла в проект и норма об автоматическом запрете входящих звонков из-за рубежа — такую функцию абоненты смогут подключать по собственному желанию.

Законопроект предусматривает новые механизмы компенсации ущерба жертвам мошенников. Если банк или оператор связи не выполнили предусмотренные законом обязанности, что привело к хищению средств, организация должна будет возместить клиенту сумму перевода мошенникам. При этом компенсация не предусмотрена, если компания выполнила все требования, а пользователь самостоятельно перевел деньги злоумышленникам. Предполагается, что эти нормы вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Среди новых мер также предусмотрена борьба с так называемой револьверной заменой сим-карт. Согласно поправкам, расторгнуть договор на оказание услуг связи можно будет не ранее чем через 90 дней после его заключения. После получения заявления от абонента оператор должен будет прекратить предоставление услуг и начисление абонентской платы.

В документе также сохраняются требования к иностранным гражданам: при отказе от прохождения верификации договор на оказание услуг связи подлежит расторжению.

Ранее в Минцифры заявили о подготовке третьего пакета антифрод-мер.