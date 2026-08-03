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03.08.2026 в 05:30

«Алису AI» включили в перечень для предустановки

Голосовой помощник станет обязательным на смартфонах

Правительство России утвердило перечень программного обеспечения, которое будет подлежать обязательной предустановке на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV с 1 января 2027 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

В новый список вошли 40 приложений российских разработчиков и компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По сравнению с перечнем, действующим в 2026 году, состав практически не изменился — главным нововведением стало включение голосового помощника «Алиса AI».

Среди обязательных к предустановке сервисов — «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», 2ГИС, Почта Mail.ru, мессенджер MAX, «Дзен», VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», RuStore, книжный сервис «ЛитРес» и приложение «Честный знак».

Требование об обязательной предустановке российского программного обеспечения на устройства, ввозимые в Россию, действует с 2021 года. С сентября прошлого года началась обязательная предустановка MAX на все новые смартфоны в России.

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