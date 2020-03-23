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23.03.2020 в 14:20

«Интерфакс»: Александр Жаров уже завтра покинет пост главы Роскомнадзора. Его место займет Андрей Липов

Жаров станет главой «Газпром-медиа»

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© РИА Новости / Евгений Биятов

Александр Жаров может покинуть место руководителя Роскомнадзора ради работы в «Газпром-медиа» уже в самом начале текущей недели. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, первый рабочий день на новом месте у него начнется во вторник, 24 марта.

Также источники сообщили, что на место Жарова уже подобрана замена — начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

В «Газпром-медиа» отказались от комментариев.

О том, что руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа» вместо Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина, РБК со ссылкой на источники сообщил еще неделю назад.

О грядущих переменах стало известно еще в начале февраля. Но тогда сообщалось, что есть и другие кандидаты, в том числе Андрей Кондрашов, первый заместитель гендиректора ВГТРК.

Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года. Ранее он был замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, пресс-секретарем Минздрава, участвовал в совете директоров «Первого канала».

Роскомнадзор Газпром-Медиа Александр Жаров Андрей Липов
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