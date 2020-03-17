РБК: Александр Жаров возглавит «Газпром-Медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа» вместо Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина, сообщает РБК со ссылкой на источники. В «Газпром-Медиа» от комментариев отказались.

Собеседник РБК уточнил, что Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером.

О том, что Жаров может возглавить «Газпром-Медиа», стало известно еще в начале февраля. Но тогда сообщалось, что есть и другие кандидаты, в том числе Андрей Кондрашов, первый заместитель гендиректора ВГТРК.

Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года. Ранее он был замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, пресс-секретарем Минздрава, участвовал в совете директоров «Первого канала».

Место Жарова в Роскомнадзоре может занять Андрей Липов, который сейчас возглавляет управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Дмитрий Чернышенко возглавлял медиахолдинг «Газпром-медиа» с 2015 года. Под его руководством компания укрепила позиции ведущего игрока на российском медиарынке и продемонстрировала двузначный рост доходов и более чем двукратный рост операционной прибыли. В состав холдинга входят 144 медиакомпании, в числе которых 9 федеральных телеканалов, 12 спортивных телеканалов, 17 тематических каналов, 10 радиостанций.

В январе этого года Чернышенко назначен вице-премьером правительства РФ, в связи с чем покинул должность гендиректора медиахолдинга, но остался в его совете директоров.