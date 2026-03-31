Гайд-руководство по созданию креативов от RTBSape и «Катапульта»

Креативное диджитал-агентство «Катапульта» и агентство RTBSape разработали гайд-руководство по созданию креативов. Данный документ описывает единый подход к созданию рекламных креативов и используется на этапах постановки задачи, разработки дизайна, согласования и запуска рекламных кампаний. Цель документа — упростить коммуникацию, сократить количество правок и повысить эффективность рекламных материалов. Об этом Sostav рассказали разработчики.
Перед началом разработки необходимо четко определить, какую задачу решает креатив.
Цель креатива
- повышение узнаваемости бренда;
- привлечение трафика;
- генерация заявок;
- продажи или установки.
Важно: Один креатив должен решать одну основную задачу. Попытка объединить несколько целей в одном объявлении снижает его эффективность.
Разработка концепции
Целевая аудитория
Креатив разрабатывается для конкретной аудитории, а не для абстрактного пользователя.
Рекомендуется определить:
- возраст и социальный профиль;
- уровень знакомства с продуктом;
- ключевую потребность или проблему;
- контекст, в котором пользователь видит рекламу;
- локация и геопозиция.
Чем точнее определена аудитория, тем проще подобрать визуальный стиль и формулировки.
Один смысл в одном креативе
Эффективный креатив строится вокруг одного ключевого посыла.
В одном объявлении должно быть:
- один продукт или услуга;
- один основной оффер;
- один визуальный акцент.
Избыточное количество смыслов усложняет восприятие и снижает отклик.
Визуальные принципы
Визуальный фокус и внимание
Закон золотой рыбки — это неофициальный термин, описывающий современную реальность внимания:
У человека в цифровой среде очень короткий фокус внимания (часто говорят «как у золотой рыбки» — ~8 секунд), и если за это время контент не зацепил, он теряется навсегда. Учитывая скорость и объем потребляемый информации в нынешних реалиях цифровой среды, то у пользователя есть 1−3 секунды, чтобы заметить рекламу.
Важно:
- сразу выделять главный объект;
- использовать контраст и крупные формы;
- избегать визуальной конкуренции элементов.
Фон и декоративные элементы должны поддерживать сообщение, а не отвлекать от него.
Текст и читаемость
Текст в креативах должен быть кратким и легко считываемым.
Рекомендуется:
- использовать короткие формулировки;
- избегать сложных предложений, и не перегружать дизайн макет;
- проверять читаемость на мобильных устройствах.
Если сообщение невозможно понять за несколько секунд, его следует упростить.
Конкретика вместо абстрактных формулировок
Общие рекламные лозунги редко приводят к конверсии.
Лучше использовать:
- конкретные условия;
- измеримые преимущества;
- ппонятные выгоды.
Призыв к действию
Каждый креатив должен ясно показывать следующий шаг.
Требования к CTA:
- конкретная формулировка;
- соответствие цели кампании;
- визуальная заметность.
Дизайн и адаптация
Требования при разработке дизайна креативов
Дизайн креатива должен учитывать реальные условия размещения и восприятия.
- Читаемость и скорость восприятия:
- ключевые элементы должны считываться за 1−2 секунды;
- перегруженные композиции снижают эффективность.
- Визуальная иерархия:
- первый уровень — основной объект или заголовок;
- второй уровень — оффер;
- третий уровень — призыв к действию.
- Ограничение количества элементов:
- использовать только необходимые элементы;
- избегать мелких деталей без смысловой нагрузки.
- Цвет и контраст:
- достаточный контраст текста и фона;
- избегать сочетаний, ухудшающих читаемость.
- Типографика:
- ограниченное количество шрифтов;
- достаточный размер текста;
- проверка читаемости в реальном масштабе.
- Целостность визуального образа:
- единый стиль;
- отсутствие случайных и конфликтующих элементов.
Адаптация дизайна под форматы
Дизайн креатива должен учитывать реальные условия размещения и восприятия.
Важно:
- понимать, как макет адаптируется под разные размеры;
- избегать композиций, которые ломаются при масштабировании;
- проверять ключевые элементы на разных соотношениях сторон.
Размеры и технические требования
Каждый креатив должен строго соответствовать требованиям площадок. Учитываются:
- точные размеры;
- соотношение сторон;
- формат файла;
- вес;
- ограничения по анимации и длительности.
Несоблюдение требований может привести к некорректному отображению или отклонению материалов. Тут нужно указать основные размеры или ссылку на отдельный «Линк»
Охранные зоны
Ключевые элементы должны размещаться с отступами от краев. В охранной зоне размещаются:
- логотип;
- заголовок;
- основной оффер;
- призыв к действию.
Это снижает риск обрезки и повышает аккуратность креатива.
Бренд и соответствие
Соблюдение брендбука и гайдлайнов
При наличии брендбука он является обязательным к соблюдению.
Проверяется:
- корректность использования логотипа;
- фирменные цвета;
- шрифты;
- тон коммуникации;
- использование сеток и построение дизайн-макетов на основе брендбука.
При отсутствии брендбука визуальные решения фиксируются и используются последовательно.
Соответствие креатива и посадочной страницы
Креатив и лендинг должны транслировать единое сообщение.
Важно:
- совпадение оффера;
- отсутствие противоречий;
- логичное продолжение обещаний в рекламе.
Несоответствие повышает отказы и снижает доверие.
Обязательные технические и юридические тексты
Для ряда категорий рекламы требуется размещение обязательной информации.
К ней могут относиться:
- возрастная маркировка;
- предупреждающие формулировки;
- юридические дисклеймеры;
- требования рекламных площадок.
Такие тексты должны:
- быть читаемыми;
- не перекрывать основной контент или основной имидж;
- учитываться при разработке дизайна, а не добавляться в последний момент.
Проверка и запуск
Адаптация под площадку и контекст
Креативы должны учитывать:
- тип площадки
- устройство пользователя
- контекст потребления контента
Один и тот же визуал требует адаптации под разные среды размещения.
Финальная проверка перед запуском
Перед запуском каждый креатив рекомендуется проверить в реальных условиях:
- в реальном размере
- на разных устройствах
- без увеличения масштаба
Если ключевые элементы теряются, дизайн требует доработки.
Краткий чек-лист перед запуском
- Понятно ли за 2−3 секунды, что рекламируется.
- Есть ли один главный смысл и один акцент.
- Читается ли текст на мобильных устройствах.
- Есть ли понятный призыв к действию.
- Соблюдены ли размеры и форматы.
- Все ли ключевые элементы находятся в охранной зоне.
- Соответствует ли креатив брендбуку.
- Совпадает ли оффер с посадочной страницей.
- Учтены ли обязательные технические и юридические тексты.
Очень важно: Если по нескольким пунктам есть сомнения, креатив рекомендуется доработать до запуска.
Эффективный креатив в программатике — это баланс между визуальной привлекательностью, четким сообщением и технической оптимизацией. Экспериментируйте, тестируйте и удаляйте лишнее!
Сергей Самонин, генеральный директор RTBSape:
Креатив уже давно перестал быть вопросом вкуса и стал частью управляемой перформанс-системы, где важны не идеи сами по себе, а их способность быстро считываться и давать результат в метриках. При этом ценность гайда не в отдельных правилах, а в том, что он упрощает процесс и убирает лишнюю сложность — один смысл, одна задача, понятный оффер. В условиях программатик-рекламы такая дисциплина в креативе напрямую влияет на эффективность и экономику кампаний.
Роман Молчанов, основатель и партнер креативного диджитал-агентства «Катапульта»:
Совместно с RTBSape мы разработали системное гайд-руководство по созданию рекламных креативов — от постановки задачи до запуска кампаний. Со стороны агентства «Катапульта» мы отвечали за структуру документа, визуальные принципы и логику креативной разработки. Наша задача была — упростить коммуникацию между командами, сократить количество правок и повысить эффективность креативов за счет единого, понятного подхода.