Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.03.2026 в 16:30

Гайд-руководство по созданию креативов от RTBSape и «Катапульта»

Агентства рассказали, как упростить коммуникацию и повысить отдачу

1
Реклама
АГЕНТСТВО САПЕ ООО | rtb.sape.ru
erid:2W5zFHrXFQM

Креативное диджитал-агентство «Катапульта» и агентство RTBSape разработали гайд-руководство по созданию креативов. Данный документ описывает единый подход к созданию рекламных креативов и используется на этапах постановки задачи, разработки дизайна, согласования и запуска рекламных кампаний. Цель документа — упростить коммуникацию, сократить количество правок и повысить эффективность рекламных материалов. Об этом Sostav рассказали разработчики.

Перед началом разработки необходимо четко определить, какую задачу решает креатив.

Цель креатива

  • повышение узнаваемости бренда;
  • привлечение трафика;
  • генерация заявок;
  • продажи или установки.

Важно: Один креатив должен решать одну основную задачу. Попытка объединить несколько целей в одном объявлении снижает его эффективность.

Если цель — бренд, фокус смещается на визуальную узнаваемость и название компании.
Если цель кампании — сбор заявок, акцент делается на выгоде и простоте действия.

Разработка концепции

Целевая аудитория

Креатив разрабатывается для конкретной аудитории, а не для абстрактного пользователя.

Рекомендуется определить:

  • возраст и социальный профиль;
  • уровень знакомства с продуктом;
  • ключевую потребность или проблему;
  • контекст, в котором пользователь видит рекламу;
  • локация и геопозиция.

Чем точнее определена аудитория, тем проще подобрать визуальный стиль и формулировки.

Для новой аудитории используется более простая и поясняющая подача.
Для тёплой аудитории допустима конкретика, цифры и условия.

Один смысл в одном креативе

Эффективный креатив строится вокруг одного ключевого посыла.

В одном объявлении должно быть:

  • один продукт или услуга;
  • один основной оффер;
  • один визуальный акцент.

Избыточное количество смыслов усложняет восприятие и снижает отклик.

Если рекламируется скидка, она становится главным элементом. Остальные преимущества выносятся в другие креативы или на лендинг.

Визуальные принципы

Визуальный фокус и внимание

Закон золотой рыбки — это неофициальный термин, описывающий современную реальность внимания:

У человека в цифровой среде очень короткий фокус внимания (часто говорят «как у золотой рыбки» — ~8 секунд), и если за это время контент не зацепил, он теряется навсегда. Учитывая скорость и объем потребляемый информации в нынешних реалиях цифровой среды, то у пользователя есть 1−3 секунды, чтобы заметить рекламу.

Важно:

  • сразу выделять главный объект;
  • использовать контраст и крупные формы;
  • избегать визуальной конкуренции элементов.

Фон и декоративные элементы должны поддерживать сообщение, а не отвлекать от него.

Если ключевым элементом является цена, она должна быть самым заметным элементом в композиции.

Текст и читаемость

Текст в креативах должен быть кратким и легко считываемым.

Рекомендуется:

  • использовать короткие формулировки;
  • избегать сложных предложений, и не перегружать дизайн макет;
  • проверять читаемость на мобильных устройствах.

Если сообщение невозможно понять за несколько секунд, его следует упростить.

Фраза «Постельное белье со скидкой 35% по промокоду» работает лучше, чем абстрактные формулировки без цифр.

Конкретика вместо абстрактных формулировок

Общие рекламные лозунги редко приводят к конверсии.

Лучше использовать:

  • конкретные условия;
  • измеримые преимущества;
  • ппонятные выгоды.
Вместо «Высокое качество продукта» — «Экспертный уход со скидкой».

Призыв к действию

Каждый креатив должен ясно показывать следующий шаг.

Требования к CTA:

  • конкретная формулировка;
  • соответствие цели кампании;
  • визуальная заметность.
Для заявок — «Оставить заявку». Для информации — «Узнать подробнее».

Дизайн и адаптация

Требования при разработке дизайна креативов

Дизайн креатива должен учитывать реальные условия размещения и восприятия.

  • Читаемость и скорость восприятия:
    • ключевые элементы должны считываться за 1−2 секунды;
    • перегруженные композиции снижают эффективность.
  • Визуальная иерархия:
    • первый уровень — основной объект или заголовок;
    • второй уровень — оффер;
    • третий уровень — призыв к действию.
  • Ограничение количества элементов:
    • использовать только необходимые элементы;
    • избегать мелких деталей без смысловой нагрузки.
  • Цвет и контраст:
    • достаточный контраст текста и фона;
    • избегать сочетаний, ухудшающих читаемость.
  • Типографика:
    • ограниченное количество шрифтов;
    • достаточный размер текста;
    • проверка читаемости в реальном масштабе.
  • Целостность визуального образа:
    • единый стиль;
    • отсутствие случайных и конфликтующих элементов.

Адаптация дизайна под форматы

Дизайн креатива должен учитывать реальные условия размещения и восприятия.

Важно:

  • понимать, как макет адаптируется под разные размеры;
  • избегать композиций, которые ломаются при масштабировании;
  • проверять ключевые элементы на разных соотношениях сторон.
Размеры и технические требования

Каждый креатив должен строго соответствовать требованиям площадок. Учитываются:

  • точные размеры;
  • соотношение сторон;
  • формат файла;
  • вес;
  • ограничения по анимации и длительности.

Несоблюдение требований может привести к некорректному отображению или отклонению материалов. Тут нужно указать основные размеры или ссылку на отдельный «Линк»

Охранные зоны

Ключевые элементы должны размещаться с отступами от краев. В охранной зоне размещаются:

  • логотип;
  • заголовок;
  • основной оффер;
  • призыв к действию.

Это снижает риск обрезки и повышает аккуратность креатива.

Бренд и соответствие

Соблюдение брендбука и гайдлайнов

При наличии брендбука он является обязательным к соблюдению.

Проверяется:

  • корректность использования логотипа;
  • фирменные цвета;
  • шрифты;
  • тон коммуникации;
  • использование сеток и построение дизайн-макетов на основе брендбука.

При отсутствии брендбука визуальные решения фиксируются и используются последовательно.

Соответствие креатива и посадочной страницы

Креатив и лендинг должны транслировать единое сообщение.

Важно:

  • совпадение оффера;
  • отсутствие противоречий;
  • логичное продолжение обещаний в рекламе.

Несоответствие повышает отказы и снижает доверие.

Обязательные технические и юридические тексты

Для ряда категорий рекламы требуется размещение обязательной информации.

К ней могут относиться:

  • возрастная маркировка;
  • предупреждающие формулировки;
  • юридические дисклеймеры;
  • требования рекламных площадок.

Такие тексты должны:

  • быть читаемыми;
  • не перекрывать основной контент или основной имидж;
  • учитываться при разработке дизайна, а не добавляться в последний момент.

Проверка и запуск

Адаптация под площадку и контекст

Креативы должны учитывать:

  • тип площадки
  • устройство пользователя
  • контекст потребления контента

Один и тот же визуал требует адаптации под разные среды размещения.

Финальная проверка перед запуском

Перед запуском каждый креатив рекомендуется проверить в реальных условиях:

  • в реальном размере
  • на разных устройствах
  • без увеличения масштаба

Если ключевые элементы теряются, дизайн требует доработки.

Краткий чек-лист перед запуском

  • Понятно ли за 2−3 секунды, что рекламируется.
  • Есть ли один главный смысл и один акцент.
  • Читается ли текст на мобильных устройствах.
  • Есть ли понятный призыв к действию.
  • Соблюдены ли размеры и форматы.
  • Все ли ключевые элементы находятся в охранной зоне.
  • Соответствует ли креатив брендбуку.
  • Совпадает ли оффер с посадочной страницей.
  • Учтены ли обязательные технические и юридические тексты.

Очень важно: Если по нескольким пунктам есть сомнения, креатив рекомендуется доработать до запуска.

Эффективный креатив в программатике — это баланс между визуальной привлекательностью, четким сообщением и технической оптимизацией. Экспериментируйте, тестируйте и удаляйте лишнее!

Сергей Самонин, генеральный директор RTBSape:

Креатив уже давно перестал быть вопросом вкуса и стал частью управляемой перформанс-системы, где важны не идеи сами по себе, а их способность быстро считываться и давать результат в метриках. При этом ценность гайда не в отдельных правилах, а в том, что он упрощает процесс и убирает лишнюю сложность — один смысл, одна задача, понятный оффер. В условиях программатик-рекламы такая дисциплина в креативе напрямую влияет на эффективность и экономику кампаний.

Роман Молчанов, основатель и партнер креативного диджитал-агентства «Катапульта»:

Совместно с RTBSape мы разработали системное гайд-руководство по созданию рекламных креативов — от постановки задачи до запуска кампаний. Со стороны агентства «Катапульта» мы отвечали за структуру документа, визуальные принципы и логику креативной разработки. Наша задача была — упростить коммуникацию между командами, сократить количество правок и повысить эффективность креативов за счет единого, понятного подхода.

RTBSape Сatapulta «Катапульта»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Креатив
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.