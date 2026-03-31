Гайд-руководство по созданию креативов от RTBSape и «Катапульта»

Креативное диджитал-агентство «Катапульта» и агентство RTBSape разработали гайд-руководство по созданию креативов. Данный документ описывает единый подход к созданию рекламных креативов и используется на этапах постановки задачи, разработки дизайна, согласования и запуска рекламных кампаний. Цель документа — упростить коммуникацию, сократить количество правок и повысить эффективность рекламных материалов. Об этом Sostav рассказали разработчики.

Перед началом разработки необходимо четко определить, какую задачу решает креатив.

Цель креатива

повышение узнаваемости бренда;

привлечение трафика;

генерация заявок;

продажи или установки.

Важно: Один креатив должен решать одну основную задачу. Попытка объединить несколько целей в одном объявлении снижает его эффективность.

Разработка концепции

Целевая аудитория

Креатив разрабатывается для конкретной аудитории, а не для абстрактного пользователя.

Рекомендуется определить:

возраст и социальный профиль;

уровень знакомства с продуктом;

ключевую потребность или проблему;

контекст, в котором пользователь видит рекламу;

локация и геопозиция.

Чем точнее определена аудитория, тем проще подобрать визуальный стиль и формулировки.

Один смысл в одном креативе

Эффективный креатив строится вокруг одного ключевого посыла.

В одном объявлении должно быть:

один продукт или услуга;

один основной оффер;

один визуальный акцент.

Избыточное количество смыслов усложняет восприятие и снижает отклик.

Визуальные принципы

Визуальный фокус и внимание

Закон золотой рыбки — это неофициальный термин, описывающий современную реальность внимания:

У человека в цифровой среде очень короткий фокус внимания (часто говорят «как у золотой рыбки» — ~8 секунд), и если за это время контент не зацепил, он теряется навсегда. Учитывая скорость и объем потребляемый информации в нынешних реалиях цифровой среды, то у пользователя есть 1−3 секунды, чтобы заметить рекламу.

Важно:

сразу выделять главный объект;

использовать контраст и крупные формы;

избегать визуальной конкуренции элементов.

Фон и декоративные элементы должны поддерживать сообщение, а не отвлекать от него.

Текст и читаемость

Текст в креативах должен быть кратким и легко считываемым.

Рекомендуется:

использовать короткие формулировки;

избегать сложных предложений, и не перегружать дизайн макет;

проверять читаемость на мобильных устройствах.

Если сообщение невозможно понять за несколько секунд, его следует упростить.

Конкретика вместо абстрактных формулировок

Общие рекламные лозунги редко приводят к конверсии.

Лучше использовать:

конкретные условия;

измеримые преимущества;

ппонятные выгоды.

Призыв к действию

Каждый креатив должен ясно показывать следующий шаг.

Требования к CTA:

конкретная формулировка;

соответствие цели кампании;

визуальная заметность.

Дизайн и адаптация

Требования при разработке дизайна креативов

Дизайн креатива должен учитывать реальные условия размещения и восприятия.

Читаемость и скорость восприятия: ключевые элементы должны считываться за 1−2 секунды; перегруженные композиции снижают эффективность.

Визуальная иерархия: первый уровень — основной объект или заголовок; второй уровень — оффер; третий уровень — призыв к действию.

Ограничение количества элементов: использовать только необходимые элементы; избегать мелких деталей без смысловой нагрузки.

Цвет и контраст: достаточный контраст текста и фона; избегать сочетаний, ухудшающих читаемость.

Типографика: ограниченное количество шрифтов; достаточный размер текста; проверка читаемости в реальном масштабе.

Целостность визуального образа: единый стиль; отсутствие случайных и конфликтующих элементов.



Адаптация дизайна под форматы

Дизайн креатива должен учитывать реальные условия размещения и восприятия.

Важно:

понимать, как макет адаптируется под разные размеры;

избегать композиций, которые ломаются при масштабировании;

проверять ключевые элементы на разных соотношениях сторон.

Размеры и технические требования

Каждый креатив должен строго соответствовать требованиям площадок. Учитываются:

точные размеры;

соотношение сторон;

формат файла;

вес;

ограничения по анимации и длительности.

Несоблюдение требований может привести к некорректному отображению или отклонению материалов. Тут нужно указать основные размеры или ссылку на отдельный «Линк»

Охранные зоны

Ключевые элементы должны размещаться с отступами от краев. В охранной зоне размещаются:

логотип;

заголовок;

основной оффер;

призыв к действию.

Это снижает риск обрезки и повышает аккуратность креатива.

Бренд и соответствие

Соблюдение брендбука и гайдлайнов

При наличии брендбука он является обязательным к соблюдению.

Проверяется:

корректность использования логотипа;

фирменные цвета;

шрифты;

тон коммуникации;

использование сеток и построение дизайн-макетов на основе брендбука.

При отсутствии брендбука визуальные решения фиксируются и используются последовательно.

Соответствие креатива и посадочной страницы

Креатив и лендинг должны транслировать единое сообщение.

Важно:

совпадение оффера;

отсутствие противоречий;

логичное продолжение обещаний в рекламе.

Несоответствие повышает отказы и снижает доверие.

Обязательные технические и юридические тексты

Для ряда категорий рекламы требуется размещение обязательной информации.

К ней могут относиться:

возрастная маркировка;

предупреждающие формулировки;

юридические дисклеймеры;

требования рекламных площадок.

Такие тексты должны:

быть читаемыми;

не перекрывать основной контент или основной имидж;

учитываться при разработке дизайна, а не добавляться в последний момент.

Проверка и запуск

Адаптация под площадку и контекст

Креативы должны учитывать:

тип площадки

устройство пользователя

контекст потребления контента

Один и тот же визуал требует адаптации под разные среды размещения.

Финальная проверка перед запуском

Перед запуском каждый креатив рекомендуется проверить в реальных условиях:

в реальном размере

на разных устройствах

без увеличения масштаба

Если ключевые элементы теряются, дизайн требует доработки.

Краткий чек-лист перед запуском

Понятно ли за 2−3 секунды, что рекламируется.

Есть ли один главный смысл и один акцент.

Читается ли текст на мобильных устройствах.

Есть ли понятный призыв к действию.

Соблюдены ли размеры и форматы.

Все ли ключевые элементы находятся в охранной зоне.

Соответствует ли креатив брендбуку.

Совпадает ли оффер с посадочной страницей.

Учтены ли обязательные технические и юридические тексты.

Очень важно: Если по нескольким пунктам есть сомнения, креатив рекомендуется доработать до запуска.

Эффективный креатив в программатике — это баланс между визуальной привлекательностью, четким сообщением и технической оптимизацией. Экспериментируйте, тестируйте и удаляйте лишнее!

Сергей Самонин, генеральный директор RTBSape: Креатив уже давно перестал быть вопросом вкуса и стал частью управляемой перформанс-системы, где важны не идеи сами по себе, а их способность быстро считываться и давать результат в метриках. При этом ценность гайда не в отдельных правилах, а в том, что он упрощает процесс и убирает лишнюю сложность — один смысл, одна задача, понятный оффер. В условиях программатик-рекламы такая дисциплина в креативе напрямую влияет на эффективность и экономику кампаний.