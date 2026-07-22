Франция запретит соцсети детям младше 15 лет

Парламент Франции одобрил законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Документ поддержали 279 депутатов, против выступил 81. После принятия закона президент Эммануэль Макрон заявил в соцсетях, что страна становится «лидером в Европе по защите детей и подростков в интернете».

Ограничения будут вводиться поэтапно. С 1 сентября 2026 года несовершеннолетние младше 15 лет не смогут создавать новые аккаунты в соцсетях, а с января 2027 года запрет распространится и на уже существующие учетные записи.

Платформы обяжут проверять возраст пользователей. Если система подтвердит, что владельцу аккаунта еще не исполнилось 15 лет, профиль будет заблокирован. Французские власти утверждают, что механизм проверки не нарушит защиту персональных данных.

Франция стала одной из первых стран ЕС, принявших такие меры. Тем временем Еврокомиссия готовит инициативу по введению единых возрастных ограничений для социальных сетей по всему Евросоюзу. В качестве одного из ориентиров рассматривается Австралия, где уже действует закон, запрещающий детям младше 16 лет создавать аккаунты в крупных социальных сетях.