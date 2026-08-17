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17.08.2026 в 13:45

В России создадут единый центр госэкспертизы книг

Минцифры работает над законопроектом, наделяющим решения Экспертного центра при РКС статусом госэкспертизы

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Минцифры разрабатывает законопроект, который позволит наделить решения Экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС) статусом государственной экспертизы в области книгоиздания. Об этом «Коммерсанту» сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии министерства Владимир Григорьев.

По его словам, один из рассматриваемых вариантов предполагает законодательное наделение Минцифры полномочиями по аккредитации государственной экспертизы в книжной отрасли. После этого ведомство сможет сделать Экспертный центр при РКС официальным органом, решения которого будут использоваться участниками рынка.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что вопрос аккредитации экспертной организации для книжной индустрии пока находится на стадии предварительной проработки и межведомственного обсуждения концепции законопроекта.

Необходимость создания единого механизма экспертизы связана, в частности, с отсутствием четких правил и перечней для книжных магазинов и библиотек. По словам президента Ассоциации книгораспространителей Светланы Зориной, организации опасаются возможных последствий и поэтому иногда самостоятельно снимают книги с продажи.

С предложением создать единый подход к экспертизе книг в апреле выступил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В качестве примера он приводил книгу Захара Прилепина «Чет-нечет: пособие по новейшей литературе», которую, по его словам, из-за упоминаний авторов, признанных иноагентами или участниками террористической деятельности, не принимают библиотеки, магазины и маркетплейсы.

книги минцифры госэкспертиза
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