В России создадут единый центр госэкспертизы книг

Минцифры разрабатывает законопроект, который позволит наделить решения Экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС) статусом государственной экспертизы в области книгоиздания. Об этом «Коммерсанту» сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии министерства Владимир Григорьев.

По его словам, один из рассматриваемых вариантов предполагает законодательное наделение Минцифры полномочиями по аккредитации государственной экспертизы в книжной отрасли. После этого ведомство сможет сделать Экспертный центр при РКС официальным органом, решения которого будут использоваться участниками рынка.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что вопрос аккредитации экспертной организации для книжной индустрии пока находится на стадии предварительной проработки и межведомственного обсуждения концепции законопроекта.

Необходимость создания единого механизма экспертизы связана, в частности, с отсутствием четких правил и перечней для книжных магазинов и библиотек. По словам президента Ассоциации книгораспространителей Светланы Зориной, организации опасаются возможных последствий и поэтому иногда самостоятельно снимают книги с продажи.

С предложением создать единый подход к экспертизе книг в апреле выступил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В качестве примера он приводил книгу Захара Прилепина «Чет-нечет: пособие по новейшей литературе», которую, по его словам, из-за упоминаний авторов, признанных иноагентами или участниками террористической деятельности, не принимают библиотеки, магазины и маркетплейсы.