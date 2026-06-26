Австралия намерена усилить контроль за соблюдением запрета на соцсети для подростков

Правительство Австралии рассматривает возможность ужесточения контроля за соблюдением закона, запрещающего детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что власти намерены сделать механизм исполнения закона максимально эффективным и устойчивым к возможным судебным оспариваниям, сообщает Reuters.

Необходимость дополнительных мер возникла после публикации исследования, согласно которому запрет пока не привел к заметному снижению активности подростков в социальных сетях. Опрос показал, что спустя три месяца после вступления закона в силу 85% подростков в возрасте от 12 до 15 лет продолжали пользоваться цифровыми платформами. Большинство из них разными способами обходили ограничения.

Одним из приоритетов станет расширение полномочий национального интернет-регулятора — Комиссии по безопасности в интернете. Кроме того, австралийские власти готовят судебные разбирательства в отношении ряда интернет-платформ, которые, по мнению регуляторов, не обеспечили должное соблюдение новых требований. В случае систематических нарушений компаниям может грозить штраф.

Одновременно запрет продолжает оспариваться в судебном порядке: иск против закона подала платформа Reddit.

По примеру Австралии другие страны тоже ввели органичения. В частности, Великобритания распространит запрет для детей не только на социальные сети, но и на игровые сервисы и платформы для прямых трансляций.