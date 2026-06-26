Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.06.2026 в 09:35

Австралия намерена усилить контроль за соблюдением запрета на соцсети для подростков

Платформам, которые не обеспечат соблюдение запрета, грозят штрафы

Правительство Австралии рассматривает возможность ужесточения контроля за соблюдением закона, запрещающего детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что власти намерены сделать механизм исполнения закона максимально эффективным и устойчивым к возможным судебным оспариваниям, сообщает Reuters.

Необходимость дополнительных мер возникла после публикации исследования, согласно которому запрет пока не привел к заметному снижению активности подростков в социальных сетях. Опрос показал, что спустя три месяца после вступления закона в силу 85% подростков в возрасте от 12 до 15 лет продолжали пользоваться цифровыми платформами. Большинство из них разными способами обходили ограничения.

Одним из приоритетов станет расширение полномочий национального интернет-регулятора — Комиссии по безопасности в интернете. Кроме того, австралийские власти готовят судебные разбирательства в отношении ряда интернет-платформ, которые, по мнению регуляторов, не обеспечили должное соблюдение новых требований. В случае систематических нарушений компаниям может грозить штраф.

Одновременно запрет продолжает оспариваться в судебном порядке: иск против закона подала платформа Reddit.

По примеру Австралии другие страны тоже ввели органичения. В частности, Великобритания распространит запрет для детей не только на социальные сети, но и на игровые сервисы и платформы для прямых трансляций.

Юлия Топольская
Штрафы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.