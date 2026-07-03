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03.07.2026 в 07:00

Еврокомиссия может предложить единый запрет на соцсети для детей

Инициативу об общеевропейских возрастных ограничениях представят в сентябре

Евросоюз может уже этой осенью объявить о введении единых возрастных ограничений на использование социальных сетей детьми. Ожидается, что соответствующую инициативу представит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном обращении «О положении Союза» 16 сентября. Об этом со ссылкой на источники в европейских институтах и дипломатических кругах сообщает Euractiv.

Инициатива станет первым политическим шагом к созданию общеевропейских правил, обязывающих цифровые платформы ограничивать доступ несовершеннолетних к своим сервисам.

Конкретные параметры будущих ограничений пока не определены. В Еврокомиссии отмечают, что правовая основа инициативы еще разрабатывается, а экспертная группа по вопросам защиты детей в интернете представит свои рекомендации только 13 июля. Среди обсуждаемых вариантов — обязательное согласие родителей, минимальный возраст для регистрации в соцсетях и внедрение систем проверки возраста пользователей.

Необходимость общеевропейского регулирования объясняется тем, что отдельные страны ЕС уже начали самостоятельно ужесточать правила. На позицию Еврокомиссии также влияет международный опыт. В качестве одного из ориентиров рассматривается Австралия, где действует закон, запрещающий детям младше 16 лет создавать аккаунты в крупных социальных сетях. Аналогичные меры готовит Великобритания.

Еврокомиссия
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