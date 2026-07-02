Фонд «Озеро Байкал» и Depot: разработка сайта как системы доверия

Фонд «Озеро Байкал» — природоохранная организация, которая работает не только с темой Байкала, но и с экологической повесткой шире. Фонды часто теряют поддержку не из-за слабой миссии, а потому что их диджитал не превращает интерес аудитории в действие. О том, как удалось уйти от формального сайта и создать систему для пожертвований, участия и роста, команда Depot рассказала Sostav.

Контекст

Для благотворительных и экологических организаций сайт — не просто витрина, а первая точка контакта с человеком и один из ключевых инструментов фандрайзинга. Именно здесь рождается доверие — или теряется.

Когда сайт перегружен, говорит сухим канцелярским языком и не ведет пользователя к следующему шагу, вовлечение становится длиннее и сложнее. Интерес не конвертируется в поддержку, а реальные проекты и важные инициативы уходят на второй план.

Для фонда «Озеро Байкал» это было особенно чувствительно. Именно через сайт происходило первое знакомство с организацией — прежде всего у частных доноров. При этом сам фонд давно вырос из прежнего образа. Сегодня это сильная экспертная организация с природоохранными инициативами, партнерствами и ощутимым социальным влиянием.

Проблема заключалась не столько в устаревшем дизайне, сколько в ощущении, которое создавал сайт. Он выглядел тяжелым, формальным, почти институциональным — в то время как фонду было важно стать ближе, живее и понятнее для широкой аудитории. В результате сайт работал скорее как ресурс для «своих» и крупных организаций, чем как открытая точка входа для человека, готового поддержать важное дело даже небольшим пожертвованием.

Задача

Перед агентством стояла задача не просто обновить сайт, а превратить его в полноценный инструмент доверия, пожертвований и добрых дел. С одной стороны, важно было сделать фонд ближе и понятнее для частных доноров: сократить путь к поддержке, упростить пользовательский сценарий и ясно показать, на что идут средства. С другой — необходимо было сохранить и усилить понятность для партнёров и корпоративных доноров, для которых важны экспертиза фонда, масштаб его деятельности, прозрачность процессов и системность подхода.

Для того чтобы эффективно коммуницировать с двумя разными аудиториями, требовалось разработать диджитал-айдентику и сайт, которые отражали бы реальный масштаб и современную роль фонда. При этом важно было заложить систему, которую команда сможет развивать самостоятельно: запускать новые страницы, спецпроекты и новые инициативы без постоянной пересборки и зависимости от разовых дизайн-решений.

Решение

Команда Depot начала не с визуала, а с ключевого вопроса: каким должен быть цифровой образ фонда, чтобы он сохранял экспертность, вызывал доверие и помогал человеку быстрее принять решение о поддержке.

Так появилась новая диджитал-айдентика фонда — гибкая и масштабируемая система. В нее вошли шрифтовая и цветовая система, иконки направлений, паттерны, графические элементы, layout-принципы, UI-компоненты и мастер-шаблоны для будущих страниц. Отдельное внимание уделили мобильной адаптации, чтобы сайт уверенно воспринимался на разных устройствах.

Новая айдентика стала системой, способной развиваться вместе с фондом. Она легко переносится на презентации, печатные материалы, мерч и другие носители. Для фонда с большим количеством направлений и аудиторий это было принципиально: вместо разрозненных визуальных решений появилась единая управляемая среда.

На основе диджитал-айдентики команда разработала сайт и мастер-шаблоны, чтобы фонд мог самостоятельно развивать ресурс дальше. Но ключевые изменения произошли глубже визуального уровня. Команда агентства пересобрала логику подачи: убрала дистанцию, упростила структуру и сместила фокус с формальной отчетности на участие человека в реальных добрых делах фонда.

Особое внимание команда Depot уделила donation flow — точке, где доверие должно превращаться в действие. Агентство переосмыслило этот сценарий и внедрило платежную механику: более простую, визуально понятную и адаптивную под разные задачи фонда.

Теперь фонд может запускать отдельные сборы, подключать регулярные пожертвования, показывать прогресс и использовать виджеты на сайте и в социальных сетях. Пользователь получил возможность поддерживать не абстрактный фонд, а конкретные направления и проекты. Когда человек ясно понимает, куда идут его деньги, даже небольшой вклад начинает ощущаться значимым и личным.

Анастасия Цветкова, генеральный директор Фонда «Озеро Байкал»: Мы доверили Depot изменение визуального языка коммуникаций фонда, очень ответственный и чувствительный вектор, который напрямую формирует доверие и отражает изменения, возникающие благодаря нашей деятельности. Как одновременно показать экспертность организации, реальные истории воздействия, путь к сопричастности для доноров и гордость от сотрудничества для партнеров? Фонд взаимодействует с разными аудиториями, и стать понятными для всех — нетривиальная задача. В результате нашей совместной работы получился новый образ, который сверхточно отражает команду — молодую, динамичную, самоотверженную, одновременно профессиональную и безумно влюбленную в природу. Мы узнали в нем себя, а значит, сможем на этом языке говорить с нашей многоликой аудиторией.

Результат

Фонд получил не просто новый сайт, а целостную диджитал-систему, работающую на доверие, пожертвования и развитие. Сайт стал понятнее и ближе для частных пользователей: путь к пожертвованию сократился, а сам процесс стал прозрачным и интуитивным. Пользователю больше не нужно разбираться в сложной структуре — он быстро понимает, чем занимается фонд и какими способами ему помочь.

При этом агентству удалось сохранить и усилить эффективность сайта: для партнеров и корпоративных доноров он остается структурным и содержательным, ясно транслирует экспертизу фонда, масштаб его деятельности и системность подхода. Это позволило отразить реальную роль фонда и усилить его как экспертную организацию с широким спектром направлений.

Новая диджитал-айдентика стала основой для всех коммуникаций фонда. Команда клиента получила инструмент, который позволяет самостоятельно запускать новые страницы, проекты и сборы, а также использовать визуальную систему во всех коммуникациях — от презентаций до мерча.

Дмитрий Еремеев, диджитал-директор Depot: Для фондов диджитал — это давно не просто сайт и не красивая обложка миссии. Это инфраструктура доверия. Поэтому мы смотрели на этот проект не как на редизайн, а как на пересборку всей логики коммуникации с аудиторией: от первого впечатления до понятного действия. Нам было важно, чтобы диджитал-айдентика и сайт работали не на ощущение, а на конкретный результат — доверие, вовлечение и фандрайзинг, дав команде инструмент для дальнейшего развития без постоянной пересборки с нуля.

Сегодня для НКО и благотворительных организаций диджитал — это уже не вопрос эстетики. Это вопрос доверия, вовлечения и эффективности. Кейс Фонда «Озеро Байкал» показывает, что сайт и цифровая айдентика могут стать полноценным инструментом развития: помогать объяснять сложные темы простым языком, усиливать фандрайзинг и превращать формальный ресурс в живое пространство участия.

Команда проекта:

Depot (агентство)



Директор по развитию и стратегии: Фархад Кучкаров

Исполнительный креативный директор: Анастасия Третьякова

Диджитал-директор: Дмитрий Еремеев

Дизайнеры: Полина Чепрасова, Алина Васильева

Директор группы по работе с клиентами: Елена Кузьмина

Руководитель проектов: Ольга Месяцева

PR-менеджер: Стася Василенко

Управляющие партнеры: Алексей Андреев, Анна Луканина

Исполнительный директор: Анна Калиничева

PR-директор: Ирма Зуева

Фонд «Озеро Байкал» (клиент)



Генеральный директор: Анастасия Цветкова

Заместители генерального директора: Екатерина Терентьева, Ольга Амелькина

Медиаменеджер: Софья Киасса