ФНС втрое увеличила число проверок крупнейших компаний

В первом квартале 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) нарастила количество выездных проверок крупнейших компаний в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 42. Об этом пишет РБК.

За отчетный период размер доначислений увеличился почти в восемь раз, до 9,4 млрд руб. Размер доначислений в расчете на одну проверку составил 224 тыс. руб.

В 2025 году ФНС провела 85 проверок крупнейших компаний и доначислила им 21,6 млрд руб.

Одни эксперты говорят, что по одному кварталу рано делать вывод о начале новой волны выездных проверок. Другие считают рост числа проверок и сумм доначислений признаком усиления налогового администрирования.

Юристы ожидают, что в 2026 году проверки будут более точными и дорогими для налогоплательщиков. Число проверок, как и общая сумма доначислений, увеличится.

Ранее ФНС усилила превентивный контроль за дроблением бизнеса.