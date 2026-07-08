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08.07.2026 в 13:45

Права бизнеса на пользование пониженными ставками по УСН в льготных регионах стали оспаривать

Это касается «налоговых туристов»

В этом году ФНС России стала активно оспаривать права компаний на пользование пониженными ставками по упрощенной системе налогообложения (УСН) в регионах с налоговыми послаблениями, даже если организация числится в субъекте несколько лет. Об этом пишет Forbes.

Инициатива ФНС касается так называемых «налоговых туристов» — компаний, которые зарегистрировались в регионе, где действуют налоговые послабления, а сами ведут работу в другом субъекте РФ.

Налоговики начали поднимать более старые истории: например, бизнес переехал в льготный регион в 2023 году и уже несколько лет находится там на налоговом учете. Сейчас ФНС вызывает компанию на комиссию и фактически предлагает доплатить налог до общей ставки.

По словам игроков рынка, внимание ФНС к налоговой миграции заметно усиливается. Давность смены юридического адреса не может быть оправданием, если компания сменила регистрацию на льготный регион и много лет пользуется льготами, а сама ведет работу в другом субъекте. Настоящий переезд может амнистировать предыдущий период получения льгот без полноценного присутствия.

Юристы говорят, что лишение льгот старых «налоговых туристов», зарегистрированных в середине 2010-х годов, идет на фоне изменений в законодательстве. 1 января 2026 года вступили в силу правила, установившие список видов деятельности, на которые распространяются льготы. Региональные власти могут вводить дополнительные условия для применения пониженных ставок по УСН.

ФНС USN
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