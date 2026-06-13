Филипп Киркоров стал лицом новой кампании Гоши Рубчинского

Филипп Киркоров снялся в новой рекламной кампании бренда Гоша Рубчинский. Артист представил вещи из новой коллекции, включая бомберы, спортивные брюки, джинсы и базовые модели одежды. Помимо Киркорова, героями кампании стали рэперы Elyaplugg и Темный принц.

Для бренда участие Киркорова стало одним из самых заметных кастинговых решений последних лет. Ранее Гоша Рубчинский традиционно сотрудничал с представителями молодежных субкультур, скейт-сообщества, музыкантами и моделями без выраженного медийного статуса.

Кампания продолжает стратегию перезапуска бренда, о которой дизайнер объявил после возвращения к развитию собственной марки. В последние месяцы Гоша Рубчинский активно расширяет присутствие в медиапространстве и привлекает к проектам известных представителей российской поп-культуры.

Гоша Рубчинский запустил свой бренд в 2008 году. С 2012 года проект развивался при поддержке Comme des Garçons. В портфолио модельера также значатся коллаборации с Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский стал одним из первых, кто ввел в моду кириллицу и эстетику России 90-х годов.

В декабре 2023 года Рубчинский возглавил креативное направление бренда Yeezy, но уже в феврале 2025 года объявил о прекращении сотрудничества.