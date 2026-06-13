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13.06.2026 в 18:15

Филипп Киркоров стал лицом новой кампании Гоши Рубчинского

Появление короля российской поп-сцены стало одним из самых заметных кастинговых решений бренда

Филипп Киркоров снялся в новой рекламной кампании бренда Гоша Рубчинский. Артист представил вещи из новой коллекции, включая бомберы, спортивные брюки, джинсы и базовые модели одежды. Помимо Киркорова, героями кампании стали рэперы Elyaplugg и Темный принц.

Для бренда участие Киркорова стало одним из самых заметных кастинговых решений последних лет. Ранее Гоша Рубчинский традиционно сотрудничал с представителями молодежных субкультур, скейт-сообщества, музыкантами и моделями без выраженного медийного статуса.

Кампания продолжает стратегию перезапуска бренда, о которой дизайнер объявил после возвращения к развитию собственной марки. В последние месяцы Гоша Рубчинский активно расширяет присутствие в медиапространстве и привлекает к проектам известных представителей российской поп-культуры.

Гоша Рубчинский запустил свой бренд в 2008 году. С 2012 года проект развивался при поддержке Comme des Garçons. В портфолио модельера также значатся коллаборации с Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский стал одним из первых, кто ввел в моду кириллицу и эстетику России 90-х годов.

В декабре 2023 года Рубчинский возглавил креативное направление бренда Yeezy, но уже в феврале 2025 года объявил о прекращении сотрудничества.

Филипп Киркоров стал лицом новой кампании Гоши Рубчинского Филипп Киркоров стал лицом новой кампании Гоши Рубчинского Филипп Киркоров стал лицом новой кампании Гоши Рубчинского Филипп Киркоров стал лицом новой кампании Гоши Рубчинского Филипп Киркоров стал лицом новой кампании Гоши Рубчинского Филипп Киркоров стал лицом новой кампании Гоши Рубчинского
Филипп Киркоров Гоша Рубчинский
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