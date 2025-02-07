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Дизайн сайта - Liqium

18+
07.02.2025 в 16:20

Гоша Рубчинский завершил сотрудничество с Yeezy

Дизайнер готовится к перезапуску своего бренда

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Гоша Рубчинский

Российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении партнерства с брендом Yeezy, основанным американским рэпером Канье Уэстом. Последним результатом их сотрудничества стала коллекция «Вестник Трибун», выпущенная в декабре. Об этом дизайнер сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Рубчинского, работа с Yeezy дала ему «уникальный» опыт, но теперь он сосредоточится на развитии собственного бренда. Дизайнер планирует его перезапуск и обещает «вскоре» поделиться подробностями.

Представители команды Рубчинского подтвердили ТАСС, что сейчас он занят работой по перезапуску бренда «Гоша Рубчинский», но точных сроков не назвали.

Рубчинский был назначен главным дизайнером Yeezy в декабре 2023 года. До этого он прекратил многолетнее сотрудничество с японской маркой одежды и обуви Comme Des Garons, а также с брендом «Pассвет».

В 2016 году Гоша Рубчинский совместно с другом и вдохновителем Толей Титаевым основал бренд для скейтеров «Pассвет». Их знакомство произошло на кастинге к первому показу Рубчинского, после чего они начали работать вместе.

В 2018 году Канье Уэст опубликовал в соцсети Х эскиз татуировки, созданный Рубчинским. Рэпер планировал набить на шее надпись Saint West — имя своего сына от модели Ким Кардашьян.

дизайнер Yeezy Гоша Рубчинский
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