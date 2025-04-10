Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
iConText Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.04.2025 в 14:52

Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда

Одежда дизайнера доступна в разделе Ultima на «Яндекс Маркете»

3

Российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустил новую коллекцию под собственным брендом. Вещи доступны для покупки в премиальном разделе «Яндекс Маркет» — Ultima. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

«Интро коллекция базовой униформы — это начало новой главы и воплощение обновленного видения бренда», — говорится в сообщении компании.

В базовую линейку бренда «Гоша Рубчинский» вошли футболки, худи, свитшоты, лонгсливы, бомберы, спортивные брюки и другие предметы одежды, а также аксессуары.

Фото: скриншот сайта «Яндекс Маркет» Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда

В соцсетях дизайнера также появилась запись о планах на будущее: «Мы объявляем о начале новой главы для бренда «Гоша Рубчинский» — серии культурных событий и выпуске интро коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром».

Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда

Гоша Рубчинский запустил свой бренд в 2008 году. С 2012 года проект развивался при поддержке Comme des Garçons. В портфолио модельера также значатся коллаборации с Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский стал одним из первых, кто ввел в моду кириллицу и эстетику России 90-х годов.

В 2018 году дизайнер объявил о прекращении выпуска сезонных коллекций, сосредоточившись на других проектах — среди них открытие скейт-магазина «Октябрь» и развитие бренда «Рассвет» вместе с Толей Титаевым.

В декабре 2023 года Рубчинский возглавил креативное направление бренда Yeezy, но уже в феврале 2025 года объявил о прекращении сотрудничества. Его уход совпал с серией скандальных высказываний Канье Уэста, однако официальной связи между этими событиями не было подтверждено.

Яндекс.Маркет Ultima Гоша Рубчинский
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.