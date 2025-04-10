Гоша Рубчинский представил новую коллекцию своего бренда

Российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустил новую коллекцию под собственным брендом. Вещи доступны для покупки в премиальном разделе «Яндекс Маркет» — Ultima. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

«Интро коллекция базовой униформы — это начало новой главы и воплощение обновленного видения бренда», — говорится в сообщении компании.

В базовую линейку бренда «Гоша Рубчинский» вошли футболки, худи, свитшоты, лонгсливы, бомберы, спортивные брюки и другие предметы одежды, а также аксессуары.

В соцсетях дизайнера также появилась запись о планах на будущее: «Мы объявляем о начале новой главы для бренда «Гоша Рубчинский» — серии культурных событий и выпуске интро коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром».

Гоша Рубчинский запустил свой бренд в 2008 году. С 2012 года проект развивался при поддержке Comme des Garçons. В портфолио модельера также значатся коллаборации с Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский стал одним из первых, кто ввел в моду кириллицу и эстетику России 90-х годов.

В 2018 году дизайнер объявил о прекращении выпуска сезонных коллекций, сосредоточившись на других проектах — среди них открытие скейт-магазина «Октябрь» и развитие бренда «Рассвет» вместе с Толей Титаевым.

В декабре 2023 года Рубчинский возглавил креативное направление бренда Yeezy, но уже в феврале 2025 года объявил о прекращении сотрудничества. Его уход совпал с серией скандальных высказываний Канье Уэста, однако официальной связи между этими событиями не было подтверждено.