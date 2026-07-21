ФИФА выставит права на следующие ЧМ за $4 млрд

После рекордного успеха чемпионата мира 2026 года ФИФА рассчитывает значительно увеличить доходы от продажи медиаправ на следующие турниры. По данным The Wall Street Journal, организация планирует объединить в один пакет права на трансляцию чемпионатов мира 2030 и 2034 годов в США и рассчитывает выручить за них до $4 млрд.

Однако повторить коммерческий успех будет непросто. Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко (с тремя стартовыми матчами в Южной Америке), а турнир 2034 года — в Саудовской Аравии. Из-за разницы часовых поясов большинство матчей будут транслироваться в менее удобное время для американской аудитории, что может снизить телевизионные рейтинги и рекламную привлекательность.

Кроме того, крупнейшие медиакомпании уже вложили десятки миллиардов долларов в права на трансляцию НФЛ, НБА и других крупных спортивных лиг, поэтому конкуренция за пакет ФИФА может оказаться ниже ожидаемой.

В то же время ФИФА рассчитывает, что ценность турниров поддержат новые коммерческие возможности: чемпионаты мира теперь проходят с участием 48 сборных и 104 матчей, что увеличивает рекламный инвентарь, а дополнительные рекламные паузы позволяют вещателям продавать больше рекламы.

Ранее участники рынка оценили стоимость трансляций в диапазоне от $1,5 млрд до $2 млрд. Среди потенциальных покупателей называют не только традиционные телеканалы, но и стриминговые платформы — ESPN, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Fox и Telemundo.