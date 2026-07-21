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21.07.2026 в 11:20

ФИФА выставит права на следующие ЧМ за $4 млрд

Ассоциация рассчитывает сорвать куш после удачного чемпионата

После рекордного успеха чемпионата мира 2026 года ФИФА рассчитывает значительно увеличить доходы от продажи медиаправ на следующие турниры. По данным The Wall Street Journal, организация планирует объединить в один пакет права на трансляцию чемпионатов мира 2030 и 2034 годов в США и рассчитывает выручить за них до $4 млрд.

Однако повторить коммерческий успех будет непросто. Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко (с тремя стартовыми матчами в Южной Америке), а турнир 2034 года — в Саудовской Аравии. Из-за разницы часовых поясов большинство матчей будут транслироваться в менее удобное время для американской аудитории, что может снизить телевизионные рейтинги и рекламную привлекательность.

Кроме того, крупнейшие медиакомпании уже вложили десятки миллиардов долларов в права на трансляцию НФЛ, НБА и других крупных спортивных лиг, поэтому конкуренция за пакет ФИФА может оказаться ниже ожидаемой.

В то же время ФИФА рассчитывает, что ценность турниров поддержат новые коммерческие возможности: чемпионаты мира теперь проходят с участием 48 сборных и 104 матчей, что увеличивает рекламный инвентарь, а дополнительные рекламные паузы позволяют вещателям продавать больше рекламы.

Ранее участники рынка оценили стоимость трансляций в диапазоне от $1,5 млрд до $2 млрд. Среди потенциальных покупателей называют не только традиционные телеканалы, но и стриминговые платформы — ESPN, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Fox и Telemundo.

Юлия Топольская
FIFA
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