Fiesta del padel: как индустрия рекламы учится быть командой

Как обсуждать тренды через пот, дофамин и жажду лидерства? JAMI LUP Sport, IZMENI SOZNANIE и сообщество Padel Druzhok, основанное Юлией Долговой, CEO JAMI LUP, провели первый турнир Fiesta del Padel — событие, которое объединило лидеров рекламного и креативного рынка в буквальном смысле. Об этом команда проекта рассказала Sostav.

Время культурных явлений, а не ивентов

Маркетинговое сообщество сегодня остро нуждается в новых форматах взаимодействия. Мы привыкли встречаться на конференциях, панелях и питчах — но всё реже действительно встречаемся.

Индустрия, построенная на креативе и эмоциях, почему-то загнала себя в рамки форматов, где важнее слайды, чем связи. А ведь коммьюнити не рождаются вокруг брендов или категорий. Они рождаются вокруг жизни — общих интересов, энергии и удовольствия быть вместе. Мы задались вопросами: какие форматы изжили себя, как хочет нетворкать рынок рекламы и какие новые атрибуты индустриальных ивентов?

Никита Кисенков, коммерческий директор IZMENI SOZNANIE: Привычные форматы ивентов по-прежнему будут оставаться эффективными. Они не изжили себя — и, вероятно, никогда не изживут. Но есть факторы, которые неоднозначно влияют на индустрию. Один из них — перенасыщение рынка однотипными мероприятиями, которые не дают ничего нового потребителю. Второй — это качество исполнения. На фоне изобилия мероприятий гости ловко научились распознавать хорошее от плохого, интересное от скучного, полезное от бесполезного. Их сложнее удивить, вовлечь, научить и развлечь. Формула идеального ивента проста: реальная польза и новые знания, которые можно применить;

нетворкинг и знакомства;

приятное впремяпрепровождение по-человечески;

высокий уровень сервиса. Но для того, чтобы быть наверху пищевой (ивент) цепи, необходимо удивлять нетривиальными подходами, создавать среду для эволюции привычных форматов.

Мария Веттин, event lead, Okkam: Я не верю в «мертвые» форматы. Обычно умирает не формат, а отношение к нему. Индустриальный ивент сегодня не обязан быть «инновационным», он обязан быть эффективным. Но если говорить о том, чего точно не хватает рынку это нормального нетворкинга. Поэтому падел турнир отличный формат — он простой, понятный, популярный и реально сближает людей. И да, такого хочется больше: не «познакомьтесь по бейджам», а контакт через опыт. В этом сила и будущего ивентов, и общения.

Идея Fiesta del Padel — появилась, как ответ запросам рынка и территория нового совместного опыта. В индустрии профессиональных событий нужна философия сопричастности, интеграция в сознание и жизни людей. Время создавать новую культуру не деловых форматов.

События, как часть образа жизни и идентичности

Мы решили, что лучший способ объединить профессионалов — не кофе-брейк, а совместная игра. Падел стал площадкой, где участники смогли не просто познакомиться, а почувствовать единую динамику, азарт и командный дух.

Для проведения турнира мы выбрали First Padel Club — крытый падел-центр с 26 кортами.

На кортах встретились лидеры рекламного, креативного и спортивного рынков. Кто-то впервые держал ракетку, кто-то играл на результат, но все — поддерживали друг друга и получали удовольствие от процесса. Это и есть новое качество профессионального взаимодействия: когда конкуренты становятся партнерами, а обсуждение стратегий рождается между сетами.

Результаты первого турнира

130+ участников мероприятия;

88 игроков в турнирной сетке;

десятки позитивных отзывов и благодарностей от участников;

100 + полезных обсуждений в рамках свободного нетворкинга.