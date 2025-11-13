Fiesta del padel: как индустрия рекламы учится быть командой

Как обсуждать тренды через пот, дофамин и жажду лидерства? JAMI LUP Sport, IZMENI SOZNANIE и сообщество Padel Druzhok, основанное Юлией Долговой, CEO JAMI LUP, провели первый турнир Fiesta del Padel — событие, которое объединило лидеров рекламного и креативного рынка в буквальном смысле. Об этом команда проекта рассказала Sostav.
Время культурных явлений, а не ивентов
Маркетинговое сообщество сегодня остро нуждается в новых форматах взаимодействия. Мы привыкли встречаться на конференциях, панелях и питчах — но всё реже действительно встречаемся.
Индустрия, построенная на креативе и эмоциях, почему-то загнала себя в рамки форматов, где важнее слайды, чем связи. А ведь коммьюнити не рождаются вокруг брендов или категорий. Они рождаются вокруг жизни — общих интересов, энергии и удовольствия быть вместе. Мы задались вопросами: какие форматы изжили себя, как хочет нетворкать рынок рекламы и какие новые атрибуты индустриальных ивентов?
Никита Кисенков, коммерческий директор IZMENI SOZNANIE:
Привычные форматы ивентов по-прежнему будут оставаться эффективными. Они не изжили себя — и, вероятно, никогда не изживут. Но есть факторы, которые неоднозначно влияют на индустрию. Один из них — перенасыщение рынка однотипными мероприятиями, которые не дают ничего нового потребителю. Второй — это качество исполнения. На фоне изобилия мероприятий гости ловко научились распознавать хорошее от плохого, интересное от скучного, полезное от бесполезного. Их сложнее удивить, вовлечь, научить и развлечь. Формула идеального ивента проста:
- реальная польза и новые знания, которые можно применить;
- нетворкинг и знакомства;
- приятное впремяпрепровождение по-человечески;
- высокий уровень сервиса.
Но для того, чтобы быть наверху пищевой (ивент) цепи, необходимо удивлять нетривиальными подходами, создавать среду для эволюции привычных форматов.
Мария Веттин, event lead, Okkam:
Я не верю в «мертвые» форматы. Обычно умирает не формат, а отношение к нему. Индустриальный ивент сегодня не обязан быть «инновационным», он обязан быть эффективным. Но если говорить о том, чего точно не хватает рынку это нормального нетворкинга. Поэтому падел турнир отличный формат — он простой, понятный, популярный и реально сближает людей. И да, такого хочется больше: не «познакомьтесь по бейджам», а контакт через опыт. В этом сила и будущего ивентов, и общения.
Идея Fiesta del Padel — появилась, как ответ запросам рынка и территория нового совместного опыта. В индустрии профессиональных событий нужна философия сопричастности, интеграция в сознание и жизни людей. Время создавать новую культуру не деловых форматов.
События, как часть образа жизни и идентичности
Мы решили, что лучший способ объединить профессионалов — не кофе-брейк, а совместная игра. Падел стал площадкой, где участники смогли не просто познакомиться, а почувствовать единую динамику, азарт и командный дух.
Для проведения турнира мы выбрали First Padel Club — крытый падел-центр с 26 кортами.
На кортах встретились лидеры рекламного, креативного и спортивного рынков. Кто-то впервые держал ракетку, кто-то играл на результат, но все — поддерживали друг друга и получали удовольствие от процесса. Это и есть новое качество профессионального взаимодействия: когда конкуренты становятся партнерами, а обсуждение стратегий рождается между сетами.
Результаты первого турнира
- 130+ участников мероприятия;
- 88 игроков в турнирной сетке;
- десятки позитивных отзывов и благодарностей от участников;
- 100 + полезных обсуждений в рамках свободного нетворкинга.
Юлия Долгова, CEO JAMI LUP:
Мы верим, что форматы будущего — это не конференции и не завтраки, а движение. Буквально. Исследования показывают, что в движении информация усваивается глубже, а внимание дольше удерживается.
Так что наш следующий шаг очевиден — объединить спорт и презентации. Пусть новые идеи рождаются не в PowerPoint, а в игре, где тело и мозг работают синхронно. Это и есть новая дофаминовая модель профессионального общения — не просто говорить, а быть в потоке вместе.