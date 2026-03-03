Фестиваль креативных индустрий G8 глазами его арт-директора

Одна из важных задач, которую ставит Sostav — рассказывать о профессионалах индустрии, без которых ни один продукт не увидел бы свет. Как бы кто ни уповал на искусственный интеллект. Мы поговорили с Катей Зеленковой, арт-директором фестиваля, за который она отвечает уже третий год. Ее ответственность в проекте — визуальная система, команда стажеров и сотни материалов, которые видят более 4 тысяч гостей.

Как ты попала в арт-дирекшен G8?

Я начала работать с REDKEDS в 2023 году, выполняла задачи внутри агентства, и постепенно погружалась в работу фестиваля. Тогда фирменным стилем занималась студия «Щёлочь» — он был эксцентричный, яркий и сложный в применении.

В какой-то момент я стала замечать, как часто «сыпались» макеты, ломались сетки, нарушалась система. Я написала Насте, пиар-директору G8, и предложила помочь все собрать в единую картину.

Так началось мое первое «подземелье»: десять стажеров, почти 1000 задач за сезон, десятки каналов коммуникации, бессонные ночи и полный провал понятия «выходной». Но одновременно — ощущение, что ты управляешь огромной визуальной машиной. Возможно, жизнь меня к такому не готовила, это я осознала чуть позже. Однако, я просто старалась выполнять свою супер-миссию и получать удовольствие в процессе.

Что происходит за кулисами фестиваля?

Подготовка G8 — это совсем не романтика, а высокая скорость. В рабочем ритме пропадают недели. В пиковые моменты я делала по 20−30 задач в день, переключаясь между форматами, правками и дедлайнами.

Суть арт-дирекшена в том, что одновременно нужно:

держать фирменный стиль на рельсах,

контролировать целиком визуальное производство,

обучать стажеров,

работать на стыке десятков направлений: соцсети, сцены, навигация, спонсоры, церемония награждения.

После G8 2024 я думала, что это будет мой последний фестиваль. Но, как выяснилось, эта работа ведет себя как адреналиновая зависимость — стоит отдышаться, и уже хочется в новый сезон. И вот, на носу фестиваль 2026 года, я уже увидела новый фирменный стиль, в голове вновь заработали шестеренки. И весело, и страшно.

В чем заключается твоя роль в G8 и как ты работаешь со стажерами?

Я называю себя «подпольным дирижером»: о моей работе мало кто знает, но объем колоссальный. Под моим руководством обычно 5−6 стажеров одновременно. Из опытных дизайнеров во внутренней команде — только я, а стажеры становятся моими дополнительными силами и превращают поток задач в слаженную симфонию. За всю стажировку через меня проходят около 15−20 ребят.

Эти ребята горят желанием поучаствовать в большом проекте. Моя задача — создать среду, где им комфортно, интересно и можно попробовать себя в разных задачах. Каждый год мы начинаем с нового фирстиля от внешней команды и учимся жить в нем, не теряя основной нити концепции.

Темп высокий, и к концу подготовки усталость очень чувствуется. Поэтому я часто нахожусь в режиме «подправить, доделать, перепроверить, дать обратную связь». Стажеров стараюсь от сильного стресса защищать, и если вечером макеты не утверждены, ухожу в ночь и закрываю все сама. Но есть очень ответственные ребята, которые идут со мной и в огонь, и в воду, и я им за это невероятно благодарна.

Так получилось, что мой путь в дизайне был не сильно гладким, в начале пути было не людей, которые бы сказали простое «у тебя получится», поэтому я стараюсь быть для ребят тем человеком, который в них поверит уже на старте. И я безумно радуюсь их успехам после стажировки. Кто-то свои проекты запускает, кто-то устраивается в крупные компании, кто-то просто прикольно ведет свой канал в Telegram.

Как работать с чужим фирстилем и не потерять себя?

Каждый год фирменный стиль фестиваля придумывает внешняя команда, поэтому моя основная миссия на фестивале — не создавать что-то новое, а удержать сотни материалов и рабочих рук в одном поле. Мне нужно принять эту концепцию, разобрать ее на элементы и адаптировать под сотни реальных носителей — от навигации до экранов на церемонии. Это всегда немного страшно: стиль не мой, но ответственность за его реализацию полностью моя.

На G8 2025 я выступала как спикер и там впервые сформулировала то, что давно чувствовала: фирстиль — это как глина. Мне дают прекрасный материал, а дальше я его мну, вылепляю детали, собираю форму и оставляю свой отпечаток. Так рождается симбиоз творческих единиц — основа нашего фестиваля.

Но тревога все равно остается — не только про вкус, а про ответственность. В этот момент я держусь за простую опору: чужой фирстиль становится «моим», когда я умею собрать его заново — не интуитивно, а как систему. Разложить на правила, найти логику, понять, что в нем нельзя трогать, а где он живет и меняется.

Тогда появляется странное, но очень точное ощущение: я как будто правда «живу» в этом стиле. Могу объяснить его стажерам не словами из презентации, а из практики. Могу быстро принимать решения в потоке — когда десятки носителей, дедлайны, правки, производство — и при этом не потерять главную нить идеи.

В 2025 году случилось так: в фирменном стиле не был предусмотрен цвет. вообще никакой, только градации серого. Первое время все шло хорошо, но когда к тебе приходит крупный спонсор и говорит, что необходимо ввести его фирменный цвет — тут и случается раскол. Концепция видоизменяется. И тут важно это изменение грамотно облагородить и не распустить дальше как вирус по всему контенту.

Иногда в этой реальности кажется, что креатива было меньше, чем хотелось. Но со временем я стала видеть другое: именно скрупулезная работа — шаблоны, унификация, автоматизация, бесконечные проверки и согласования — делает визуальную историю устойчивой. Не ломает концепцию, а помогает ей дожить до сцены, до навигации, до экранов, до реальных людей.

Наверное, мой «отпечаток» в этом и есть: не придумать глину заново, а сделать так, чтобы из нее получилась форма, которая выдержит жизнь. А фестиваль каждый год снова проверяет это на прочность — как живой организм, в котором мы учимся, оставляем свои следы и помогаем друг другу расти. При этом, часто ломаемся, но потом собираем себя по кусочкам и снова создаем что-то интересное. И это ценно.

Как не сойти с ума во время фестиваля?

Не сойти с ума во время фестиваля нельзя. Но нужно работать с головой, осознавать, что не получится сделать все идеально, тогда существование будет не таким болезненным.

Например, в 2024 году за несколько часов до начала фестиваля выяснилось, что половина видеоматериалов для экранов просто не загрузилась на диски из-за плохого интернета. Паника была сильная: я уже не спала сутки до этого, не спала и следующие, чтобы все разрулить. Поэтому в 2025 году все диски забрала себе, все материалы загружала сама и выдавала чуть ли не под расписку.

И так во всем. Каждый год есть список того, что не получилось или получилось не очень хорошо, поэтому я выбираю себе несколько пунктов, которые обязательно исправлю в следующем сезоне.

Первый год я плавала в системе, которая уже была выстроена до меня — балансировала на тросе, одновременно жонглируя. Потом поставила себе цель переформировать процессы внутри своей команды. В 2025 году на это сделала большой уклон, закрыла все базовые моменты, систематизировала так, чтобы в 2026 не думать об этом, а углубиться в креатив и интересные решения.

В общем, не сойти с ума не получится, избежать усталости не получится тоже. Но это не страшно. Главное — продолжать делать, трудиться и при этом не запускать состояние здоровья, а также не бетонировать мозг, не костенеть.

Благо, я работаю с большим количеством молодых (и не очень молодых) и талантливых людей, благодаря которым не погружаюсь в тюрьмы собственных рамок, а если и погружаюсь, то меня быстро оттуда вытягивают. Такое окружение важно создавать вокруг себя. Ну и отпуск еще брать сразу после фестивального сезона!