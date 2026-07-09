Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу

After Agency запустило промокампанию фестиваля креативных индустрий G8, обыграв тревожные настроения на рекламном рынке. Члены жюри премии G8 Creative Awards массово объявили о поиске работы… достойной фестивальных наград.

В преддверии фестиваля креативных индустрий G8, After Agency разработало новую рекламную кампанию. В ее центре — члены жюри G8 Creative Awards, которые неожиданно «вышли на рынок труда».

Кампания отсылает к обсуждаемой в индустрии теме сокращения бюджетов, нестабильности рынка и влияния искусственного интеллекта на креативные профессии. На этом фоне креативные директора и другие представители рекламной индустрии начали публиковать сообщения о поиске работы.

Однако вскоре выясняется, что речь идет не о поиске нового работодателя. Герои кампании ищут проекты, которые смогут претендовать на победу в G8 Creative Awards.

В поддержку идеи вышла серия принтов и диджитал-материалов, стилизованных под пользовательские посты о поиске работы. Продолжением кампании стал индустриальный флешмоб: члены жюри опубликовали в своих социальных сетях кликбейтные объявления, а затем раскрыли, что приглашают подавать сильные проекты в свои конкурсные категории.

Мария Чаклина, креативный директор и сооснователь After Agency: Кажется, нам удалось провести такую коллективную психотерапию и немного сбросить тенш вокруг тревожных новостей. Мы все вместе, мы единое комьюнити, которое помогает и поддерживает друг друга.

Дмитрий Чокпаров, креативный директор After Agency: Коллеги, во-первых, желаю всем искать работу только как герои этой кампании. А во-вторых давайте почаще искать работу, не только перед фестивалем, но и на всех ревью и штормах.

Александр Власов, арт-директор After Agency: Задача была противоречивой с самого начала. Нам нужно было сделать UGC-посты — имитацию объявлений о работе от топов индустрии. Такой формат работает именно потому, что выглядит как настоящий пост живого человека, а не рекламный материал. Его сила — в отсутствии дизайна как такового.

По его словам, при этом кампания создавалась для фестиваля с яркой и узнаваемой айдентикой, поэтому команде нужно было совместить эстетику UGC с фирменным стилем G8. Визуальный язык построили вокруг элементов, остающихся после производства упаковки: контуров разверток, вырубки и негативного пространства. Авторы сохранили фирменные цвета и шрифты, но использовали не сам брендбук, а его «контрформу», чтобы визуально передать идею UGC-контента как чего-то существующего рядом с большим событием, а не в его центре.

Состав творческой группы:

After Agency (агентство):

Стратегический директор: Алена Ковальчук

Креативный директор: Мария Чаклина

Креативный директор: Дмитрий Чокпаров

Арт-директор: Александр Власов

Креативный продюсер: Яна Антипенко