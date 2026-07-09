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09.07.2026 в 13:02

Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу

After Agency обыграло тревоги рекламного рынка и превратило членов жюри в «соискателей»

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After Agency запустило промокампанию фестиваля креативных индустрий G8, обыграв тревожные настроения на рекламном рынке. Члены жюри премии G8 Creative Awards массово объявили о поиске работы… достойной фестивальных наград.

В преддверии фестиваля креативных индустрий G8, After Agency разработало новую рекламную кампанию. В ее центре — члены жюри G8 Creative Awards, которые неожиданно «вышли на рынок труда».

Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу

Кампания отсылает к обсуждаемой в индустрии теме сокращения бюджетов, нестабильности рынка и влияния искусственного интеллекта на креативные профессии. На этом фоне креативные директора и другие представители рекламной индустрии начали публиковать сообщения о поиске работы.

Однако вскоре выясняется, что речь идет не о поиске нового работодателя. Герои кампании ищут проекты, которые смогут претендовать на победу в G8 Creative Awards.

В поддержку идеи вышла серия принтов и диджитал-материалов, стилизованных под пользовательские посты о поиске работы. Продолжением кампании стал индустриальный флешмоб: члены жюри опубликовали в своих социальных сетях кликбейтные объявления, а затем раскрыли, что приглашают подавать сильные проекты в свои конкурсные категории.

Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу Фестиваль G8 вынудил креативных директоров искать работу

Мария Чаклина, креативный директор и сооснователь After Agency:

Кажется, нам удалось провести такую коллективную психотерапию и немного сбросить тенш вокруг тревожных новостей. Мы все вместе, мы единое комьюнити, которое помогает и поддерживает друг друга.

Дмитрий Чокпаров, креативный директор After Agency:

Коллеги, во-первых, желаю всем искать работу только как герои этой кампании. А во-вторых давайте почаще искать работу, не только перед фестивалем, но и на всех ревью и штормах.

Александр Власов, арт-директор After Agency:

Задача была противоречивой с самого начала. Нам нужно было сделать UGC-посты — имитацию объявлений о работе от топов индустрии. Такой формат работает именно потому, что выглядит как настоящий пост живого человека, а не рекламный материал. Его сила — в отсутствии дизайна как такового.

По его словам, при этом кампания создавалась для фестиваля с яркой и узнаваемой айдентикой, поэтому команде нужно было совместить эстетику UGC с фирменным стилем G8. Визуальный язык построили вокруг элементов, остающихся после производства упаковки: контуров разверток, вырубки и негативного пространства. Авторы сохранили фирменные цвета и шрифты, но использовали не сам брендбук, а его «контрформу», чтобы визуально передать идею UGC-контента как чего-то существующего рядом с большим событием, а не в его центре.

Состав творческой группы:

After Agency (агентство):
Стратегический директор: Алена Ковальчук
Креативный директор: Мария Чаклина
Креативный директор: Дмитрий Чокпаров
Арт-директор: Александр Власов
Креативный продюсер: Яна Антипенко

G8 Creative Awards After Agency
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