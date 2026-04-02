02.04.2026 в 13:00

Группа RW+ и агентство Entusiasm объявили о cтратегическом партнерстве

Объединение создает на российском рынке полный цикл работы с контентом

58

Группа RW+ и креативное агентство и ИИ-студия Entusiasm заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Объединение создает на рынке полный цикл работы с контентом: от раннего обнаружения трендов до ИИ-продакшена и медийной дистрибуции. Об этом Sostav рассказали в RW+.

В основе партнерства лежит технологическая инфраструктура RW+ и ее продукт TrendFlow, выявляющий контентные сигналы на ранней стадии, а также производственная экспертиза Entusiasm в создании ИИ-видео, адаптированного под алгоритмическое восприятие. Запуск дистрибуции в медиа будет осуществляться совместно с другими партнерами группы.

Юлия Удовенко, управляющий директор по стратегии и продукту группы RW+:

Скорость, гибкость и релевантность моменту и контексту сейчас становятся одними из ключевых атрибутов коммуникационных продуктов. Каждую неделю мы фиксируем в TrendFlow десятки активно растущих органических контентных стримов с высоким потенциалом интеграции брендов. Объединение инфраструктуры RW+ с экспертизой Entusiasm позволит клиентам оперативно использовать эти возможности и выделяться из коммуникационного клаттера в моменте.

Сергей Смыслов, гендиректор Entusiasm:

Граница между человеческим и машинным в креативе сегодня — не угроза, а инструмент. Наша задача — найти для каждого бренда ту формулу, где ИИ усиливает идею, а не заменяет ее. Партнерство с RW+ дает нам технологическую основу, чтобы масштабировать это без потери качества.

Вячеслав Волков, креативный директор Entusiasm:

ИИ меняет не только то, как мы производим креатив, но и то, как мы про него думаем. Это партнерство открывает пространство для идей, которые раньше просто не успевали бы случиться, и для творческих экспериментов, которые раньше не вышли бы дальше агентской презентации.

Партнерство RW+ Entusiasm
