ФАС разъяснила правила маркировки рекламы на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба разъяснила, в каких случаях информация на маркетплейсах и сервисах объявлений признается рекламой. Стандартные карточки товаров, оформленные в едином стиле каталога и не выделяющиеся среди аналогичных предложений, не требуют рекламной маркировки. Информация опубликована на странице Центра развития предпринимательства со ссылкой на официальное разъяснение ФАС России.

К нерекламным материалам также относятся результаты поиска, каталоги на сайтах продавцов, а также подборки товаров вроде «Хиты», «Новинки» или «Распродажа», если они не акцентируют внимание на отдельных позициях. Аналогичный подход применяется к отзывам покупателей, размещенным в специальных разделах без призывов к покупке.

При этом оплаченные баннеры на главной странице, продвижение карточек в поисковой выдаче и другие способы визуального выделения товара считаются рекламой.

«Если предприниматель оплачивает размещение стационарного баннера на главной странице площадки или визуальное выделение своей карточки в поиске, такой материал переходит в разряд рекламного», — отмечается в сообщении.

Такие материалы должны быть промаркированы и соответствовать требованиям законодательства о рекламе.

Ранее Минэкономразвития предложило рассмотреть возможность сделать карточки товаров с накопленной историей и клиентской базой активом продавцов. Такая мера позволит селлерам переносить свои предложения с одной онлайн-платформы на другую.