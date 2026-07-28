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28.07.2026 в 13:15

ФАС отказалась от идеи сделать цифровые платформы стратегическими для иноинвестиций

Сделки с иностранными инвесторами будут проходить проверку ФАС без обязательного согласования правительственной комиссии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила новую редакцию поправок к закону об иностранных инвестициях, исключив цифровые платформы, маркетплейсы, разработчиков доверенного программного обеспечения и ИИ-технологий, а также операторов центров обработки данных из перечня стратегических видов деятельности. С документом ознакомились «Ведомости».

В результате таким компаниям больше не потребуется получать предварительное согласование правительственной комиссии при сделках с иностранными инвесторами. Вместо этого вводится обязательная проверка со стороны ФАС, на период которой сделка будет приостанавливаться.

При этом служба сохранит широкие полномочия по контролю. ФАС сможет по собственной инициативе проверить любую компанию с иностранным участием и при необходимости вынести вопрос на рассмотрение председателя правительственной комиссии. Таким образом, действующий механизм специального согласования заменяется более простой процедурой с возможностью дополнительного государственного контроля.

Поправки также вводят новые требования к иностранным инвесторам. На раскрытие информации перед ФАС при владении долей от 5% отводится 180 дней, а на согласование получения контроля или отчуждения доли свыше 50% — один год. За несоблюдение этих требований компания может быть лишена права голоса.

В Wildberries поддержали предложенные изменения, отметив, что расширение перечня стратегических отраслей требует взвешенного подхода, поскольку напрямую влияет на инвестиционную привлекательность высокотехнологичных сегментов экономики. В то же время эксперты считают, что, несмотря на упрощение процедуры, сохраняющиеся полномочия ФАС создают неопределенность для бизнеса, поскольку критерии передачи сделок на рассмотрение правительственной комиссии пока не определены.

ФАС Иностранные инвестиции
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